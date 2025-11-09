Quattordici tartarughe  salvate dai barracelli 

Quattordici tartarughe, stipate in un sacco di juta e gettate lungo la strada della zona industriale di Macchiareddu, sono state salvate dalla Compagnia barracellare di Uta. Erano destinate a morte certa ma, per un caso fortuito, la pattuglia dei barracelli, nonostante il buio serale che incombeva, ha notato dei movimenti all’interno del sacco lasciato nel bordo della carreggiata.

«Intorno alle 18 di sabato, una nostra pattuglia impegnata nei consueti controlli del territorio, fortunatamente si è accorta dei movimenti che provenivano dall’interno di una busta abbandonata nella carreggiata – spiega Corsale – Non è la prima volta che ci troviamo davanti a queste situazioni, normalmente si tratta dell’abbandono di cani e gatti, ma di recente ci sono capitati anche fenicotteri».

Le tartarughe, di varie grandezze, identificate nel genere “Testudo marginata” o “sarda”, dopo un primo controllo, sono state consegnate alla stazione del Corpo forestale di Uta, che ha provveduto al trasferimento nel Centro di recupero della fauna di Monastir, per verificare lo stato di salute prima di rilasciarle in natura.

Un ritrovamento anomalo, sia per il numero degli esemplari sia per la modalità dell’abbandono che, fortunatamente, grazie all’attenzione dei barraceli, ha avuto un esito positivo. L’abbandono degli animali rappresenta un grave problema, soprattutto per quanto riguarda i cuccioli di cani e gatti, che spesso vengono abbandonati o addirittura uccisi.

