Quattordici condanne per lo spaccio  nelle case-parcheggio 

Raffiche di condanne per i presunti collaboratori più stretti del gruppo che, secondo la Direzione distrettuale antimafia, avrebbe gestito lo spaccio di droga sia nelle case parcheggio in via Piero Francesca che alla Marina. Dopo le pesanti pene inflitte nel maggio 2022 ai presunti capibanda, ora il Gup del Tribunale, Roberto Cau, ha letto le sentenze nei confronti dei 14 imputati con posizioni più defilate coinvolti nell’inchiesta “Dogs square” dei carabinieri.

Al termine dei processi con rito abbreviato sono state accolte le richieste della pm Rita Cariello. Il giudice ha condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere Angelo Flutto (41 anni), poi 5 anni a Fabrizio Mulleri (41), 4 anni e mezzo a Matteo Fois (26), stessa pena a Alessandro Porcu (31), 5 anni e 4 mesi a Giovanni Rais (39), un anno a Francesco Fadda (28), 3 anni e 4 mesi ad Andrea Chessa (36), un anno e 4 mesi a Paolo 34 Arrais, così come a Benito Alessio Sanna (26). Ancora condanne a 3 anni di reclusione per Marco De Agostini (29), un anno e 4 mesi a Riccardo Stazzu (24), un anno e 8 mesi a Stefano Vacca (33), 3 anni e 4 mesi a Niolas Lugas (27) e 2 anni e 8 mesi a Gian Filippo Masala. Le indagini erano iniziate il 18 novembre 2016 dopo una sparatoria nelle case parcheggio di via Piero della Francesca. Colpi d'arma da fuoco in un appartamento al primo piano della palazzina “C” aveva permesso ai carabinieri di concentrare le loro attenzioni anche su altri edifici, grazie alle telecamere nascoste. Secondo gli inquirenti il giro d’affari era di circa 400 mila euro in due anni. Nella ricostruzione fatta dagli investigatori, gli imputati - a vario titolo e ciascuno per le rispettive contestazioni – avrebbero fornito la droga al gruppo, recapitandola nelle abitazioni dove veniva lavorata.

Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza che, in qualche caso, ha inflitto delle pene “pesanti” nonostante i quantitativi di stupefacente che venivano contestati non fossero ingenti. A difendere i principali imputati c’erano i legali Riccardo Floris, Antonio Mazzarella, Marco Fausto Piras, Umberto Roberto Argiolas, Anna Maria Busia, Teresa Camoglio, Michela Zanda, Marco Usai, Marco Lisu, Herika Dessì e Giorgio Loi. Alcuni legali hanno già annunciato ricorso in appello. (fr.pi.)

