Quattordici bimbi di Gaza in Italia per le cure 

La Spezia. Eleen Italia è l’unica piccolina che non ha visto la guerra. Perché è nata su Nave Vulcano, l’unità della Marina Militare da cui ieri la neonata palestinese è sbarcata insieme agli altri bambini della Striscia di Gaza e ai loro accompagnatori. Sua madre, 23 anni, era salita a bordo al nono mese di gravidanza per affidare ai medici italiani una delle tre figlie ferite nei bombardamenti. E così Nave Vulcano ha mollato gli ormeggi e da ieri all’alba è tornata in Italia, alla Spezia, con il suo ospedale “role 2” e il suo carico di sofferenza e di speranza. Una colonna della Croce Rossa formata da sedici mezzi ha atteso i 14 bambini feriti ospitati a bordo, destinati alle cure e all’amore degli ospedali Gaslini di Genova, Meyer di Firenze, Buzzi e Pini di Milano, Rizzoli di Bologna e Bambin Gesù di Roma.

I piccoli pazienti scesi sul Molo Fornelli dalle 10 portano sul corpo i segni dell’assedio: schegge, bombe e crolli che hanno procurato ferite e menomazioni. «Vedere i sorrisi di questi bambini, vittime di una guerra che non vogliono, è un segnale di speranza», ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, salito a bordo per ringraziare ufficiali ed equipaggio e salutare i profughi. La Spezia si ritrova di nuovo a gettare un ponte con il Medio Oriente come quando, nel 1946, i sopravvissuti della Shoah si imbarcarono per raggiungere la Palestina. L’applauso dei volontari, in fila dietro uno striscione di benvenuto in italiano e in arabo, scioglie il freddo della mattinata invernale. L’arrivo di Nave Vulcano è salutato da tutti: la premier Giorgia Meloni scrive «L’Italia vi dà il benvenuto» così come il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

