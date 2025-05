Quattordicenne uccisa a colpi di pietra dal suo ex 

Napoli. È morta in un vecchio casolare diroccato, uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato diciottenne, Martina Carbonaro, la ragazza di Afragola di soli 14 anni di cui la famiglia non aveva più notizie da lunedì sera. Messo alle strette dai carabinieri e dal pm della Procura di Napoli Nord, Alberto Della Valle, a notte fonda Alessio Tucci, muratore saltuario, ha ammesso piangendo di averla uccisa: «Mi aveva lasciato». Il cadavere è stato trovato sotto un vecchio armadio e cumuli di rifiuti, in un edificio abbandonato, vicino all'ex stadio Moccia, dove in passato i due ragazzi si erano appartati. Sul corpo di Martina nessun segno di violenza sessuale, ma ferite sul volto e alla testa causate da almeno quattro colpi inferti forse una pietra. L'adolescente, per il medico legale colpita «selvaggiamente e ripetutamente», è morta per dissanguamento.

Prove raccolte

Determinante per risalire al colpevole si è rivelata la videosorveglianza, ricostruire le ultime ore di Martina e i suoi movimenti con Alessio. Anche l'amica con la quale era uscita, ha fornito informazioni fondamentali: la 14enne ha incontrato il suo assassino in una yogurteria. Ai genitori aveva detto che sarebbe andata a mangiare il gelato e all'inizio si è anche pensato che fosse stata rapita. Invece Martina ha accettato di vedersi un'ultima volta con l'ex, in un luogo appartato, che già conoscevano. E qui si è consumato il delitto.

Nega e poi crolla

In caserma, durante l'interrogatorio, Tucci ha finto di non sapere niente. Messo alle strette e dopo le contraddizioni in cui è caduto, ha confessato alle 2,30 davanti al pm e al suo avvocato Mario Mangazzo, mostrando anche le mani ferite per la violenza usata per uccidere. È accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Ad incastrarlo anche le sue impronte, trovate sull'armadio sotto il quale ha nascosto il cadavere della ragazza.

Nel Milanese

E ieri un operaio di 29 anni, residente a Robecco sul Naviglio, nel milanese, è stato fermato per l’omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne nata in Romania e uccisa sabato a Legnano. L’operaio era con tutta probabilità un cliente di Vasilica, escort professionista. Ancora tutto da chiarire il movente che, secondo l'accusa, lo ha spinto a uccidere con 9 coltellate, tra le quali una mortale alla schiena.

