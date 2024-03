Quatru grifonis: nuovo look per la fontana 

Dopo mesi di stop e di assenza dei giochi d’acqua, ha ripreso a funzionare la fontana “Is quatru grifonis”,il cui rifacimento, compiuto di recente, ha fatto parte del progetto globale di riqualificazione, che ha interessato anche la fontana di piazza Resistenza per un investimento totale di 100mila euro. L’assessore all’arredo urbano Libero Lai, 41 anni, descrive il progetto che ha modificato la fontana “Is quatru grifonis”: «In antichità – spiega - esisteva un serbatoio cilindrico con quattro rubinetti dai quali i cittadini rifornivano l'acqua. Con la riqualificazione i rubinetti sono diventati quattro cascatelle poste nelle stesse posizioni. I lavori di rifacimento hanno interessato anche la fontana di piazza Resistenza. È stato eliminato il muretto e la vasca per rendere fruibile la piazza quando la fontana non è in funzione. «In occasione di manifestazioni, con la fontana spenta, - dice il sindaco Carlo Tomasi, 72 anni, tutta l’area può essere utilizzata senza pericoli per i bambini».

