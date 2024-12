Quaterna dell’Ossese a un Calangianus crollato nel recupero 

Ossese 4

Calangianus 1

Ossese (4-4-2) : Ant. Sechi; Fernàndez, Al. Sechi (40’ st Fancellu), Balbo, Madeddu; Lisai (23’ st Porcheddu), Pinna, Saba (22’ st Gueli), Vinci (15’ st Mascìa); Villa (22’ st Virdis), Franchi. In panchina Carboni, Tuccio, Nurra, Russu. Allenatore Demartis.

Calangianus (4-4-1-1) : Congiunti; Putzu, Dombrovoschi, Ciganha, Secci; Kassama, Demurtas, Pérez, Tusacciu (22’ st Saiu); La Valle (40’ st Sambiago); Carlander (44’ st Casula). In panchina Inzaina, Asara, Delogu, Serra, Ghisu, Marruzzo. Allenatore Marini.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : pt 10’ Dombrovoschi (a), 31’ Pinna; st 28’ Saiu, 46’ Franchi, 51’ Porcheddu.

Note : espulso Casula, ammoniti Ciganha, Vinci, Saba, Dombrovoschi, Madeddu, Pérez, Gueli.

OSSI. Con le unghie e con i denti l’Ossese strappa 3 punti pesanti confermandosi quarta a -5 della capolista Monastir. Ma il Calangiunus crolla soltanto sul finale.

Il vantaggio bianconero arriva al 10’: un retropassaggio corto mette in difficoltà Congiunti che, pressato, si fa scippare il pallone e trafiggere da Franchi nonostante il vano tentativo di salvataggio in scivolata di Dombrovoschi. Alla mezz’ora Pinna raddoppia con una bellissima volée di collo dalla lunetta. Piovono applausi. Poi Kassama spizzica fuori di testa (29’) e manda a lato (35’). Al 40’ Balbo sbaglia il tap-in del tris sottoporta.

Il primo tempo si chiude e la ripresa si apre con le potreste ospiti per due presunti rigori (fallo di mano di Saba e atterramento di Kassama). Al 10’ e 22’ Pérez carica due sventole da fuori e giganteggia in cabina di regia. Demartis corre ai ripari e inserisce forze fresche ma non cambia inerzia alla gara. Antonio Sechi mura lo scavetto di Carlander (26’) ma nulla può, trafitto sul primo palo, sulla girata mancina di Saiu per il 2-1 (28’). È forcing ospite con i destri di Putzu e Pérez (33’). Il pareggio sembra nell’aria ma, in pieno recupero, l’Ossese chiude la gara in ripartenza con Franchi e Porcheddu.

