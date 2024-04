Quaterna della Leonardo 

La Leonardo vince 4-0 contro la Fenice Veneziamestre e resta in corsa per i playoff. Nella ventiquattresima giornata di Serie A2 Élite, arriva una convincente vittoria dei cagliaritani, che riescono a regalarsi tre punti preziosi per il finale di stagione regolare.

La partita

Poche emozioni nel primo tempo, chiuso sullo 0-0 e con poche occasioni da gol. I ritmi salgono nella ripresa e già nelle prime battute la Leo ha la chance per passare in vantaggio con il tiro di Pusceddu salvato sulla linea. Al 5’ è Siddi a firmare l’1-0 con il pallonetto davanti a Feverati, che pochi secondi prima gli aveva negato invece il gol. La Fenice Veneziamestre prova a reagire, ma è la squadra di Petruso che continua a fare la partita, sfiorando più volte il raddoppio. Il 2-0 arriva al 14’ con il tiro al volo di Dos Santos, che coglie impreparato un Feverati fino a quel momento quasi insuperabile. Gli ospiti si giocano la carta del portiere di movimento, ma i cagliaritani reggono in difesa e puniscono. Al 18’ è Siddi ad allungare sul 3-0 con un dribbling tra tre avversari e il sinistro sotto l’incrocio. Nell’ultimo minuto arriva la ciliegina sulla torta di Dos Santos, che segna il definitivo 4-0 con una rovesciata spettacolare direttamente dalla propria metà campo, approfittando della porta lasciata sguarnita dai veneti. I tre punti permettono alla Leonardo di proseguire la lotta playoff. A due giornate dalla fine del campionato il quinto posto dista solamente due punti.

Sestu

In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea pareggia 5-5 in casa contro il Futsal Villorba. Il punto certifica la matematica qualificazione ai playoff della squadra di Casu, che va sul 3-0 con Mura, Monetto e Aramu. Nella ripresa il Villorba accorcia, Girardi, autore alla fine di una doppietta, cerca il nuovo allungo, ma nell'ultimo minuto di gara gli ospiti riescono a strappare il pari con il gol del definitivo 5-5.

RIPRODUZIONE RISERVATA