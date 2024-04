Quasi una tonnellata di cannabis, il pm chiede tre condanne 

Quasi una tonnellata di droga. Per quella coltivazione nei capannoni di una vecchia raffineria, alle porte di Suni, due bosani e una donna di Macomer rischiano pesanti condanne. Ieri in Tribunale il pm Andrea Chelo ha chiesto una pena di 9 anni e una multa di 90mila euro per Danilo Dearca (difeso da Francesco Lai), 8 anni e 85mila euro per Antonio Piras (assistito da Giorgio Murino) e 4 anni e 40 mila euro per Cinzia Ruzzetto (difesa dall’avvocato Luciano Rubattu).

I tre, nell’estate 2022, erano stati bloccati dai carabinieri di Macomer con i colleghi di Bosa, Suni e Montresta e lo squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna. Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre insieme ad altri due amici all’interno di una vecchia distilleria in cui ufficialmente si coltivava canapa sativa, in realtà avrebbero coltivato anche piante illegali. I difensori hanno sollecitato l’assoluzione, in particolare Rubattu ha sostenuto che la sua assistita fosse in buona fede, aveva messo a disposizione i propri documenti per avviare una coltivazione di canapa sativa. Il collegio dei giudici (presidente Carla Altieri) ha rinviato il processo al 18 giugno per la sentenza. ( v.p. )

