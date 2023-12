Quasi un plebiscito per la rielezione di al Sisi: è al terzo mandato 

Il Cairo. Sullo sfondo di una crescente crisi economica, la guerra di Gaza alle porte e accuse sui diritti umani, Abdel Fattah al Sisi, ex generale dell’esercito e presidente dell’Egitto dal 2014, è stato riconfermato per un terzo mandato con una pioggia di voti, come ampiamente previsto: quasi 40 su 67 milioni di aventi diritto, pari all’89,6 per cento, con un’affluenza record del 66,8%. Sarà alla guida dell’Egitto per altri 6 anni, fino al 2030. Le elezioni avrebbero dovuto infatti svolgersi in aprile 2024, ma lo stesso Sisi ha voluto anticiparle per poter contare sul massimo consenso in questo momento di scelte difficili. Minime le percentuali degli avversari: Hazem Omar ha preso il 4,5%, Farid Zahran il 4% e Abdel Sanad Yamama solo l’1,9%. Briciole guadagnate al termine di una campagna elettorale praticamente inesistente, con i soli ritratti di al Sisi affissi ovunque, al Cairo e in altre città.

Sarà quindi il rais d’Egitto a decidere come affrontare il difficile futuro del Paese. Nel suo primo discorso dopo l’elezione, Sisi ha citato innanzitutto la guerra, una sfida - ha detto - che «rappresenta molto per la sicurezza nazionale egiziana e per la causa palestinese». «Il voto degli egiziani - ha aggiunto - è per il mondo intero, per esprimere il rifiuto di questa guerra disumana», rispetto alla quale il presidente ha ribadito più volte la sua opposizione all’ingresso di rifugiati palestinesi. Ma c’è preoccupazione tra la popolazione per i prezzi che aumentano ogni giorno, con l’inflazione ai massimi e la svalutazione della moneta ai minimi, mentre il Fondo monetario internazionale non ha ancora concesso alcuni prestiti già concordati.

