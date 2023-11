Quasi un milione e mezzo per la sostituzione delle vecchie reti idriche 

Va avanti a Sinnai il piano di Acquavitana per la sostituzione delle vecchie reti idriche in diverse parti dell’abitato. Con un milione e 400 mila euro, sono iniziati i lavori per il rifacimento di 2.300 metri di rete in ghisa che saranno portati avanti per un anno. Lavori particolarmente attesi. Le opere sono finanziate dal "Fondo per lo sviluppo e la coesione”. Il contributo è stato girato da Egas ad Acquavitana, la società che gestisce il sistema idrico a Sinnai e nelle frazioni.

«L'intero progetto - dice il direttore generale di Acquavitana Alberto Cortese - prevede il rifacimento delle condotte idriche e degli allacci alle utenze. Saranno interessate le vie Ortobene, Monte Linas, Sette Fratelli, Gramsci, Garibaldi, Papini, Cimabue, Carbonia, Umbria , Veneto, Dessi, Ozieri, Sardegna, Lombardia e Fantini. Prevista la sostituzione di 2300 metri lineari della vecchia rete con nuove tubazioni in ghisa. Verranno così eliminate le perdite d'acqua in rete. Lavori - aggiunge Cortese - che stiamo portando avanti con grande attenzione in considerazione dei sottoservizi ospitati sotto l’asfalto: fogne, reti elettriche, telefoniche e internet».

Dopo la posa della nuova tubazione, si provvede ad una prima sistemazione dello scavo, cercando di limitare al massimo ogni forma di disagio per i residenti. (r. s.)

