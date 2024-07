Quasi un flop il corteo animalista  

Una quarantina di persone ha aderito alla manifestazione, organizzata da Enrico Rizzi, in difesa degli animali. Sicuramente al di sotto delle aspettative dell’attivista siciliano. Ad attenderlo a Ilbono c'era chi è arrivato dai paesi limitrofi, da Nuoro, Cagliari, Sassari. Molti i curiosi che hanno ascoltato qualche estratto del comizio. Obiettivo della manifestazione, chiedere l’inasprimento delle pene per chi maltratta gli animali anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi, quando un minorenne ha lanciato un gattino da un ponte.

L’appello

«Le pene sono bassissime. Un minorenne rischia quasi zero, un maggiorenne due anni ma siamo sotto la soglia minima dei 4 anni e in galera non ci va – ha ripetuto -Lo Stato ha la responsabilità di quello che accade, deve punire chi si macchia di questi reati». Un cenno all’omertà che a suo dire accomuna la Sardegna alla sua Sicilia. «È grave che il sindaco non sia presente perché lui rappresenta la comunità – ha ribadito - La Sardegna è terra bellissima ma come la Sicilia è omertosa e in tema di rispetto degli animali dimostra di avere ancora tanto da fare. Che non ci sia un abitante di Ilbono è sintomo di omertà». In serata la replica del sindaco Giampietro Murru: «Premesso che gli ilbonesi e l’amministrazione comunale condannano ogni violenza sugli animali, il sindaco non deve rendere conto dei suoi spostamenti a un pagliaccio. Era presente con il suo gatto, raffigurato nel murales dietro di lui; condanno tutte le telefonate subite dalle famiglie ilbonesi».

In piazza

Claudia Sulis, ogliastrina, è arrivata da Cagliari. «Penso sia giusto manifestare per una comunità che non vuole essere coinvolta, non è giusto fare di tutta l’erba un fascio – ha detto – Ci dissociamo e chiediamo che le istituzioni intervengano concretamente affinché le pene siano più severe e certe. Il clima che si è creato sui social ha spinto molti a non partecipare, perché alcuni hanno pensato che la manifestazione fosse un modo per vendicarsi contro i ragazzi e potesse sfociare in violenza». Isa Ferreli, di Lanusei, non nasconde la delusione. «Non è normale che non ci sia nessuno. Non si può vivere limitandosi a parlare sui social». Andrea Usai di Cagliari ribadisce al necessità di sensibilizzare le persone «non siamo qua per condannare nessuno ma per sensibilizzare al rispetto degli animali».

