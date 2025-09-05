Quasi tre milioni per il Municipio 

Sono in fase di ultimazione i dettagli tecnici che precedono l’appalto dei lavori di messa a norma ed efficientamento energetico del Palazzo comunale di Assemini. Un restiling necessario per adeguare a nuove esigenze energetiche e di sicurezza l’ampio e datato edificio di piazza Repubblica, cartolina del “boom” della cementificazione scoppiato negli anni Ottanta.

Da qualche settimana il Comune ha in mano il progetto esecutivo delle opere che prevede un importo dei lavori a base di gara pari a 1,8 milioni di euro. L’avvio del cantiere è previsto già nei prossimi mesi.

Il progetto

L’amministrazione comunale asseminese, dal momento del suo insediamento, sta portando avanti una strategia di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, Municipio compreso: «È un’opera necessaria per adeguare impianto elettrico, reti wireless e di telefonia alle normative vigenti e alle nuove esigenze della macchina amministrativa», ha spiegato l’assessora comunale ai Lavori pubblici Alessia Meloni: «Saranno efficientati parte degli impianti di riscaldamento e raffrescamento nonché sostituite le luci. Sarà inoltre rifunzionalizzato il quarto piano che ospita gli uffici urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e patrimonio in modo tale da poter accogliere tutte le risorse umane già operative e previste nella pianta organica da noi approvata e che sarà rimpinguata al termine dei concorsi in corso. Infine sostituiti parte degli infissi».

Partirà, nel contempo, un altro progetto: «A breve appalteremo anche i lavori di riqualificazione dell’impianto illuminotecnico dell’aula consiliare».

L’avvio

Il progetto, datato 2022, è stato rivalutato nel novembre 2024, quando il Consiglio comunale ha deliberato l’aumento dello stanziamento complessivo dell’opera passando da 1,4 a 2,7 milioni di euro: «Al momento l’opera è finanziata con soli fondi di bilancio comunale e la stiamo candidando a uno dei bandi regionali relativi alla riqualificazione degli edifici pubblici per alleggerire il carico sul bilancio», dice ancora Meloni.

Le reazioni

«È positivo che venga finanziato l’efficientamento energetico e la messa a norma del palazzo comunale di Assemini», ha commentato la consigliera di opposizione Niside Muscas: «È un intervento importante e necessario, ma non basta. Tutti gli immobili comunali (scuole, biblioteca e gli altri spazi) hanno bisogno della stessa attenzione e devono essere messi a norma per essere realmente fruibili dalla comunità. Non possiamo permettere che restino spazi inutilizzati o insicuri: il patrimonio pubblico va valorizzato in maniera equa e programmata».

