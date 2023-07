Quasi svanita la segnaletica tracciata all’inizio dell’anno 

Era stata tracciata a nuovo all’inizio dell’anno, ma già la segnaletica in via Cagliari non si vede più. Strisce pedonali e linee di mezzeria stanno scomparendo in un’arteria tra le più importanti e trafficate della città. Così montano le proteste da parte di automobilisti e residenti della zona. «Ma che tinta hanno usato? Come è possibile che la segnaletica si cancelli dopo appena pochi mesi?».

A spiegare la questione è l’Ufficio traffico e viabilità della Polizia locale: «In media la segnaletica orizzontale ha una durata di circa sei mesi, dopo di che andrebbe rinfrescata». Detto questo, «bisogna anche considerare la grande mole di traffico di via Cagliari, con il flusso continuo di auto e di pullman. Se infatti si osservano le strisce che delimitano i parcheggi quelle sono ancora perfette proprio perché non devono sopportare il continuo passaggio dei mezzi». La nuova segnaletica in via Cagliari era stata tracciata dopo la sistemazione del nuovo asfalto così come in via Dante e in via Brigata Sassari. E in via Cagliari è stato realizzato anche un attraversamento pedonale rialzato per garantire maggiore sicurezza nella zona.

Nell’appalto degli asfalti infatti in ogni strada sono comprese le strisce e, laddove sia necessario, gli attraversamenti pedonali rialzati come in via Pitz’e Serra (l’ultimo realizzato qualche settimana fa davanti ai licei), in via Salieri, via Della Musica, via San Benedetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA