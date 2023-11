«Quasi quaranta morti, ora basta» 

Centinaia di cittadini, otto sindaci, una parola d'ordine: pronti a marciare fino a Roma. La Statale 130 ha bisogno di lavori urgenti per evitare che altre persone perdano la vita a causa degli incroci a raso e della mancanza di guardrail. Il prolungato silenzio del presidente della Regione Cristian Solinas aumenta la tensione e le amministrazioni sono pronte a gesti eclatanti.

I sindaci

«Non c’è più tempo - esordisce la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu - non vogliamo altri morti. Abbiamo concordato un documento unico che verrà prima approvato dai vari consigli comunali e poi mandato al commissario straordinario Solinas». Nell’attesa Decimomannu proporrà soluzioni tampone ma l'unico vero obiettivo è l'avvio dei lavori. «Oggi - continua Cadeddu - chiediamo di essere ricevuti quanto prima dal governatore, se così non fosse andremo avanti con le manifestazioni, siamo pronti ad arrivare a Roma».

«È una strada davvero troppo pericolosa - dichiara Massimo Pinna, sindaco di Villasor - i miei concittadini scelgono allungano il tragitto pur di non passarci». Fabrizio Madeddu (San Sperate): «Non possiamo aspettare, abbiamo pianto troppe vittime». «È un intervento urgente - dice il sindaco di Villaspeciosa Gianluca Melis - rappresentiamo un bacino pari al 6 per cento della popolazione sarda e tutti si sentono in pericolo quando passano da quell’incrocio. Quasi quaranta morti parlano da soli». «Abbiamo sostenuto da subito questa battaglia - dice il sindaco di Decimoputzu, Antonino Munzittu - e dopo vent'anni siamo ancora a questo punto. È ora di agire compatti, non sono pensabili altri ritardi».

Sulla stessa linea Giacomo Porcu (Uta): «Ancora nel 2023, con i poteri di un commissario straordinario, siamo ancora in questa situazione. Non ci sono giustificazioni».

I cittadini

Anche i sindacati hanno voluto manifestare la loro vicinanza e in particolare la Cgil, attraverso la sua rappresentante Simona Fanzecco: «Lotteremo insieme per garantire i diritti di cittadini e lavoratori. Ci sono in ballo milioni di euro e noi vigileremo su tutti gli aspetti, dai bandi alle condizioni di lavoro».Sono intervenuti anche molti dei presenti, dai semplici cittadini a personaggi più noti come l’ex consigliere regionale Eliseo Secci: «Nel 1987 abbiamo preparato il primo piano regolatore, abbiamo creato un buon progetto ma Assemini ha proposto modifiche e i tempi si sono allungati. Nel mentre sono cambiati i requisiti di sicurezza e con questi i progetti e i fondi necessari. Oggi sta succedendo la stessa cosa con Elmas. Il commissario deve porsi il problema, ha gli strumenti per risolverlo e deve risolverlo».

Il sindaco di Assemini Mario Puddu guarda avanti: «Le responsabilità ci sono state da più parti ma oggi siamo qui per ottenere un risultato. Se saranno necessari più fondi dovremo trovarli, davanti alla vita umana non ci sono prezzi e non ci sono scuse».

Elmas sta vivendo situazione più complessa, sono previsti a breve investimenti consistenti nell’area industriale e di conseguenza il progetto deve tener conto degli sviluppi futuri del territorio. La sindaca Maria Laura Orrù spiega: «Abbiamo proposto l'inversione del cronoprogramma iniziando i lavori da Decimomannu per consentire l'adeguamento del progetto nell'area di Elmas, ma a questo punto perché il commissario straordinario, che ha pieni poteri, non si esprime?».

RIPRODUZIONE RISERVATA