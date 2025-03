Quasi pronto il “nuovo” mercato 

Per alcuni aprirà con molti disagi. Per altri, invece, con un rinnovato ottimismo. Per altri ancora, infine, martedì ci sarà l’inaugurazione «ma alcuni di noi potranno cominciare a lavorare soltanto nei giorni successivi». Lavori in corso al mercato provvisorio di piazza Nazzari: tra fiducia, preoccupazione e non pochi maldipancia, da mercoledì i concessionari di San Benedetto hanno cominciato ad allestire i box, mentre gli operai del Comune sono ancora al lavoro per sistemare gli ultimissimi dettagli in vista del battesimo di martedì prossimo. «Abbiamo avuto troppi pochi giorni per sistemare tutto», dice Maurizio Loi, titolare di una storica macelleria (a san Benedetto). «Mercoledì, giovedì, e venerdì solo fino alle 14. Sabato e domenica chiuso», perché la ditta del comune deve fare la sanificazione di ambienti e oggetti, «poi di nuovo lunedì. Noi non riusciamo ad avere il posteggio sistemato per l’inaugurazione di martedì, ci sono da fare ancora diversi lavori, soprattutto il montaggio delle gancere , un lavoro che farà un fabbro che non si trova così facilmente», aggiunge. Al partito degli ottimisti si iscrive Francesco Scaramuccia, anche lui box di carne. «Le operazioni stanno procedendo», dice, «siamo in fase di conclusione. martedì apriremo e non vediamo l’ora», aggiunge.

Via vai tra le corsie

Venerdì alle 8, tra le scintillanti corsie color argento, è già un via vai continuo di uomini e mezzi. Ci sono gli uomini e le donna dell’Asl che controllano il rispetto delle indicazioni in ogni box, ci sono gli operai del Comune e quelli incaricati dai singoli operatori per montare lavandini, scaldabagno, mobiletti di lavoro. Si lavora per tutta la mattina senza sosta per allestire i box. «Contrariamente a quello stato di pessimismo che avevamo due settimane fa, quando abbiamo lavorato l’ultimo giorno nel mercato storico, i lavori in piazza Nazzari proseguono senza sosta. Dobbiamo dire grazie all’amministrazione che ci sta supportando. Non tutto è a posto, ma è normale in un trasloco. Tutto comunque si aggiusterà. siamo felici anche della situazione dei parcheggi, quindi l’appello è ai cagliaritani a venire in massa dalla settimana prossima a fare la spesa nel “loro” mercato. Non saremo più a San Benedetto, ma gli operatori e la freschezza e la qualità dei prodotti sono sempre gli stessi», dice Maurizio Piombini, box del pesce. Il concetto lo ribadisce Massimo Ruggiu, uno dei rappresentanti dei concessionari. «Nella frenesia che contraddistingue sempre un trasloco, tutto procede comunque bene», dice. «Siamo fermi da due settimane, non vediamo l’ora di poter riaccogliere i cagliaritani ci hanno aspettato perché l’offerta dei prodotti di San Benedetto non ha eguali. Ora siamo pronti», aggiunge.

Malumori

Per alcuni operatori, però, l’apertura di martedì 18 «è stata gestita senza considerare i tempi necessari per allestire tutti i posteggi. Abbiamo avuto le chiavi dei box solo pochi giorni fa, speriamo che questi inconvenienti di questi giorni siano solo nella fase in questa fase di avvio del mercato».

