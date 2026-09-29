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San Gavino.
30 settembre 2026 alle 00:11

Quasi pronto il nuovo ecocentro, a breve l’apertura 

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Sono quasi terminati i lavori per l’ampliamento dell’ecocentro intercomunale nella zona artigianale, appaltati per 126.500 euro all’impresa sangavinese Tholos di Andrea Matzeu. A San Gavino tra poche settimane dovrebbero finire i disagi che durano da anni per lo smaltimento di diverse tipologie di rifiuti, da conferire nei centri di raccolta degli altri paesi dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai Lavori pubblici: «Ora si getterà il cemento per completare il piazzale che ospiterà i cassoni per tutte le tipologie di ingombranti. Servono pochi giorni per concludere un lavoro pubblico fondamentale, atteso da troppi anni. Il nuovo ecocentro conterrà tutti i container per ogni tipologia di rifiuto, evitando così ai compaesani di recarsi altrove per smaltire gli ingombranti. Questo è l'ennesimo intervento che sta vedendo la luce grazie all'attività della nuova Giunta».

Il primo cittadino aspetta ulteriori fondi: «Confidiamo – aggiunge - di poter avere un finanziamento di centomila euro che potrebbe arrivare dalla Giunta regionale con una prossima delibera sui nuovi ecocentri. Gli spazi saranno ampliati e si passerà dagli attuali 845 metri quadrati di superficie a 1.400 metri quadrati: verranno collocati i cassoni per raccogliere tutte le tipologie di ingombranti».

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