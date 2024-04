Quasi novecento interventi sulle strade cittadine 

È stato un mese di marzo particolarmente impegnativo, per gli operi della gestione integrata della rete viaria della città. I dati del report previsto nell’appalto per la squadra itinerante che ripara buche e altri inconvenienti nelle strade del Capoluogo, indicano una lunga serie di interventi per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

L’attività di riqualificazione della rete viaria è un appalto con la formula del “global service” che il Comune ha da tempo affidato alla ditta Avr società per azioni.

Gli operai dell’Avr, durante lo scorso mese di marzo, hanno eseguito 867 interventi con bitume a freddo su buche, avvallamenti e cedimenti della sede stradale. Sono invece stati 43 gli attraversamenti pedonali rinnovati nella segnaletica orizzontale, 138 invece quelli di stop.

Proseguono le segnalazioni anche telefoniche di cittadini, cui ha risposto il numero verde 800116444. Gratuito per le chiamate da rete fissa e mobile, il nuovo servizio, attivo continuativamente 24 ore al giorno (festivi compresi), ha consentito di programmare interventi su strade e marciapiedi.

Con la direzione dei lavori affidata ai tecnici comunali del servizio Opere strategiche, Viabilità, Infrastrutture viarie e Reti, sono stati realizzati otto nuovi stalli per disabili e uno per bus.

