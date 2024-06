Quasi mille abbonamenti confermati in un giorno 

Pronti, via e, in un giorno, quasi mille tifosi hanno deciso di confermare con l'abbonamento il proprio posto alla Domus per tifare il Cagliari. Una campagna abbonamenti che andrà avanti con i rinnovi fino al 9 luglio, mentre dal 12 al 31 luglio via alla vendita libera.

Elettroshock

Il Cagliari si prepara ad accogliere Davide Nicola, ma non dimentica (come potrebbe, del resto?) Claudio Ranieri. Che da ieri sera, sull'app ufficiale del club e a seguire sui canali social, racconta una stagione chiusa con una salvezza elettrizzante. E infatti è “Elettroshock” il titolo scelto, come quello realizzato dallo stesso tecnico romano dopo la gara con la Lazio, le annunciate dimissioni perché «i ragazzi ne avevano bisogno». Un racconto che inizia nel 1988, quando il giovanissimo Ranieri sbarca a Cagliari, in Serie C. Dando vita a un triennio indimenticabile, con due promozioni e una salvezza. Poi la partenza per altri lidi, perché, come spiega lo stesso Ranieri, «dovevo mettermi alla prova, qui mi volevano troppo bene».

Il ritorno

Trent'anni dopo, Ranieri è tornato nella sua Isola felice per tirare fuori dalla tempesta il Cagliari. E in diciotto mesi ha centrato altre due imprese, una promozione e una salvezza. Al centro del racconto del tecnico l'ultima stagione, dove i protagonisti sono i giocatori, i tifosi, sempre presenti in giro per l'Italia, e naturalmente Gigi Riva, «il più grande di tutti». Ed eccolo, poi quell'elettroshock negli spogliatoi della Domus, dopo la sconfitta con la Lazio, la svolta per realizzare l'ennesimo miracolo di un allenatore che a Cagliari ha chiuso la sua carriera a livello di club. “Elettroshock”, visibile gratuitamente da ieri sull'app del Cagliari e, nei prossimi giorni, sui canali social, è una storia rossoblù, tra passato e futuro. Un gesto di gratitudine per quanto fatto da Ranieri, con la consapevolezza di avere nuove storie da scrivere e raccontare. (al.m.)

