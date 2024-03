Quasi fatti i nuovi marciapiedi 

Piazza Sardegna, così come altre piazze cittadine, avrà nuovi marciapiedi e migliorie. Sono cominciati nei giorni scorsi i lavori per la rimessa a nuovo dei binderi di piazza Sardegna, lo spiazzo che collega viale Sardegna e via La Marmora.

L'area presentava da qualche anno numerosi binderi fuori posto a seguito di avvallamenti dovuti alle radici degli alberi e mancata manutenzione Per mesi era stata garantita solo la messa in sicurezza, non potendo intervenire per mancanza di denaro. Nelle scorse settimane i lavori sono cominciati e sono già a buon punto. «Tra una settimana o dieci giorni circa lo spazio sarà restituito al pubblico», afferma l'assessore con delega alla Visione urbana, Fabrizio Beccu. Un altro intervento quasi concluso che si aggiunge a quelli in corso d'opera in città nelle varie vie centrali e periferiche, come la futura piazza Milano (davanti alla farmacia Calvisi) prima sterrata, piazza Italia, la piazzetta di via Piemonte o l'ampliamento dell'area gioco in piazza Vittorio Emanuele che prevede l'installazione di un grande gioco inclusivo usufruibile anche dai bambini con difficoltà motorie con al di sotto un tappeto anti trauma. Sono state inoltre posizionate nuove panchine, anche in vari spiazzi come quello di via Santa Barbara.

