Quasi fatta per Palomino Perde quota l’idea Lasagna 

In casa Cagliari è tempo di valutazioni e attese. L’attesa è soprattutto per Palomino: il difensore dell’Atalanta, infatti, è vicinissimo a vestirsi di rossoblù. Ma nel mercato vicino non è mai abbastanza per poter dire che è fatta. Accordo tra i club e col giocatore per un biennale, mancano i soliti dettagli risolti i quali Palomino potrà andare a Villa Stuart per le consuete visite mediche e poi mettersi a disposizione di Ranieri.

Valutazioni

Sono quelle che Ranieri e il ds Bonato stanno facendo dopo gli stop di Rog e Lapadula. Nessuna rivoluzione, ma si cerca di cambiare leggermente in corsa. A centrocampo, il Cagliari continua a inseguire il 2003 della Spal Prati, che arriverebbe in rossoblù solo alle condizioni economiche giuste, leggasi un prezzo inferiore ai 4-5 milioni richiesti dal club ferrarese. Si dovrà poi capire se il centrocampo, che ha perso Rog, abbia o meno necessità dell’inserimento di un giocatore d’esperienza e le risposte arriveranno dopo le prossime amichevoli e, magari, l’esordio in Coppa Italia col Palermo. Scelte che decideranno il futuro di Lella e Kourfalidis. Lo stop di Lapadula, invece, cambia il prospetto di giocatore cercato, non più una seconda punta, ma un uomo d’area, come il milanista Colombo o lo spagnolo del Getafe Mayoral, mentre crollano le quotazioni del veronese Lasagna. Attenzione al mercato straniero, da dove potrebbe arrivare il nome giusto.

Uscite

C’è poi da risolvere l’uscita di quei giocatori che non rientrano nei piani di Ranieri. La Ternana, oltre al prestito di Desogus, potrebbe essere interessata a Goldaniga, mentre l’argentino Delpupo è atteso a Pontedera da Canzi. Si attendono proposte per Viola e Capradossi, così come per Travaglini e Boccia. Infine, le reti d’estate non fanno cambiare idea su Pereiro, che potrebbe proseguire la sua carriera in Arabia.