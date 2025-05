Quasi duemila sardi via dall’Isola nel 2024 «Cerchiamo un futuro» 

La mancanza della propria terra è una costante nella vita dei tantissimi sardi che vivono all’estero. Una buona parte di questi sono giovani neolaureati che, ogni anno sempre di più, si vedono costretti a lasciare la Sardegna, incrementando il fenomeno della “fuga dei cervelli”. Niente più lente traversate in nave come accadeva in passato ma più veloci viaggi in aereo che lasciano meno spazio alla malinconia.

Secondo il “Rapporto Italiani nel mondo 2024” della Fondazione Migrantes, sono 1867 i sardi che hanno lasciato l’Isola nell’ultimo anno. Una larga fetta è rappresentata proprio dai neolaureati. Tra loro Michele Usai , 28 anni di Burcei, fisioterapista attualmente residente a Sion, in Svizzera. «Mi sono trasferito nel 2023 per costruirmi un’indipendenza e un futuro lavorativo appagante – spiega – cosa che purtroppo la Sardegna e l’Italia, non mi hanno saputo garantire».

Motivazioni identiche sono quelle che hanno portato in Germania, Angela Mereu , ostetrica ventiseienne di Urzulei: «Ho deciso di trasferirmi qui subito dopo la laurea perché in Sardegna non vedevo un futuro».

Proprio la Germania è la meta principale dei sardi, seguita da Belgio e Francia. Nei primi due stati europei ha avuto delle esperienze lavorative Edoardo Puddu , data scientist quartese di 26 anni: «Attualmente lavoro a Monaco di Baviera, ma dopo la laurea in matematica, nel 2022, sono partito ad Anversa in Belgio per le migliori opportunità che mi offriva».

Proviene da Quartu anche Federica Pau , trentatreenne senior analyst per una istituzione finanziaria e bancaria, trasferitasi a Sydney ben 10 anni fa. «Sono stata spinta a partire in Australia più per spirito di avventura, dopo averci svolto un tirocinio durante gli studi universitari in economia e finanza. Inoltre, - sottolinea – qui ho avuto la possibilità di trovare un lavoro appagante. Questo paese consente avanzamenti di carriera o di cambiare incarico con grande facilità». Fattore comune alla storia di Angela Mereu che all’interno dei confini tedeschi ha avuto modo di cambiare più volte città «perché mi sono state offerte opportunità sempre migliori, sempre a tempo indeterminato e con salario più alto». Utopia per Michele Usai durante la sua esperienza in Sardegna e in Puglia: «Dal 2019 al 2023 ho dovuto lavorare con la partita IVA per diversi centri specializzati senza alcuna garanzia futura. In Svizzera – sottolinea – mi è stato offerto subito un contratto a tempo indeterminato che mi permette di vivere con tranquillità».

Ma nonostante tutto il mal di Sardegna si fa sentire e sia Edoardo Puddu che Federica Pau hanno provato a ritornare nell’isola ma con poco successo. «Nel mio campo – dichiara Edoardo – non ho trovato nessuna offerta di lavoro. Nel resto d’Italia ho sostenuto alcuni colloqui ma non ne valeva la pena». Federica Pau, nel 2018, riuscì a trovare un impiego ma «molto lontano dal lavoro che svolgevo a Sidney, sia a livello di stimoli che di salario. Poi con la pandemia e tutto ciò che ha comportato per l’ economia, ho deciso di ritornare in Australia».

Ma l’amore viscerale per la propria terra rimane. «La mia abitazione è tappezzata di stampe e oggetti che ricordano la mia terra e – dichiara Federica Pau - assocerò sempre il concetto di casa con la Sardegna». «La famiglia e gli amici sono ciò che mi manca di più», sottolineano Angela Mereu e Edoardo Puddu.

«All’interno del mio armadio ho appeso una bandiera dei quattro mori – dice Michele Usai – e ogni volta che la vedo mi commuovo perché la mia isola mi manca immensamente».

Quello della “fuga dei cervelli” è un fenomeno che tocca diversi punti: da quello esistenziale a quello occupazionale e professionale, fino alla partecipazione sociale. Una questione di cui nell’ultimo decennio si è parlato tanto, ma per la quale si sta facendo troppo poco.