Quasi duemila minori non accompagnati arrivati nel weekend 

Supera quota 105mila il numero di migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno. Anche nell'ultimo weekend il flusso di arrivi è stato costante così come la presenza di minori non accompagnati: tra sabato e domenica sono sbarcati quasi in duemila (1.902). Una cifra che porta il dato complessivo dal primo gennaio a 12.188. Un trend, anche da questo punto di vista, in drastico aumento come conferma l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. «A metà agosto il numero dei ragazzi soli arrivati per via mare era lo stesso che in tutto il 2021», afferma la garante Carla Garlatti. «La pressione migratoria di questa estate non deve far perdere d'occhio che si tratta di minorenni che non hanno adulti di riferimento e hanno spesso alle spalle storie e viaggi terribili. È un loro diritto essere accolti e per questa ragione i Comuni vanno posti nella condizione di farlo al meglio».

Anche sulla gestione dei minorenni era esplosa la polemica a distanza tra il Viminale e gli amministratori locali. Fonti del ministero l'hanno definita «surreale» ma ieri l'Anci con Matteo Biffoni, responsabile immigrazione e sindaco di Prato, rimanda al mittente l'accusa di posizioni ideologiche e di non voler fare accoglienza. «Queste fonti dovrebbero parlare con i sindaci, non con i sindaci Pd, ma tutti e in tutta Italia visto che anche dove le Regioni hanno firmato l'accordo con il ministero dell'Interno, come Veneto e Lombardia, i sindaci denunciano una situazione fuori controllo, e anche le parole di Zaia sono inequivocabili».

Per Fratelli d’Italia le «posizioni espresse dal sindaco di Prato appaiono strumentali e funzionali al suo ruolo di responsabile immigrazione del Pd più che a quello di delegato dell'Anci all'immigrazione».

Dal canto suo Forza Italia afferma che sull'immigrazione «le polemiche sono strumentali. Il governo - con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani - ha coinvolto l'Europa. Questa pressione crescente, se non dovesse essere fermata, tenderebbe a destabilizzare l'Europa, partendo da quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia in primis», aggiunge Paolo Barelli, presidente dei deputati di Fi.

Intanto sul territorio la situazione resta molto complessa. Sono 1.051 i migranti, fra cui 280 minori non accompagnati, ospiti dell'hotspot di Lampedusa da dove sono stati trasferiti in 439. In 170 sono stati imbarcati sulla nave Pantelleria che farà rotta verso Messina mentre altri 100 raggiungeranno stamattina Porto Empedocle a bordo di un traghetto di linea.

