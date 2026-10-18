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Marmilla.
19 ottobre 2026 alle 00:24

Quasi duecentomila euro dalla Regione per migliorare gli ecocentri di tre paesi 

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I Comuni di Lunamatrona, Barumini e Ussaramanna riceveranno dalla Regione risorse per completare gli ecocentri. A Lunamatrona arriveranno cinquantamila euro per interventi come l’asfalto nel piazzale e la recinzione. A Barumini, stanziamento di sessantamila euro: «Si concluderanno gli impianti», afferma il sindaco Emanuele Lilliu. Altrettanto andrà a Ussaramanna: «Principalmente, si penserà a sistemare la questione del deposito dei rifiuti, facendo in modo che ci siano i cassoni per le varie tipologie attualmente mancanti e aumentando, di conseguenza, la sicurezza dell’intera area», spiega l’assessore ai Lavori pubblici ed ex sindaco, Marco Sideri.

Diversa la destinazione dei fondi per Pauli Arbarei, dove le risorse serviranno a recuperare le aree interessate dall’abbandono dei rifiuti. Gli interventi potranno comprendere anche misure di dissuasione. Sempre in tema di rifiuti, nei 18 comuni dell'Unione della Marmilla sono disponibili i nuovi calendari per la raccolta differenziata.

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