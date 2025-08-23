VaiOnline
Assemini.
24 agosto 2025 alle 00:20

Quasi due milioni per l’ampliamento del cimitero comunale 

Il Consiglio comunale di Assemini ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di ampliamento del cimitero, di completamento delle aree di inumazione e di realizzazione del primo colombario. Prevista una spesa di 1,9 milioni di euro.

«In questo ultimo anno - ha spiegato l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni - abbiamo portato avanti il progetto di fattibilità per la realizzazione dei grandi blocchi loculi nel nuovo recinto finito di ampliare lo scorso anno. Verrà inoltre realizzata la passerella che sormonta il canale che costeggia il cimitero e che collega la nuova parte all’esistente». Prossimi passi? «Gara d’appalto e avvio dei lavori con una prima batteria di un centinaio di loculi che verranno subito messi a disposizione per le tumulazioni».

«In attesa del nuovo cimitero - ha aggiunto l’assessore Matteo Venturelli - i Servizi tecnologici hanno realizzato oltre un centinaio di loculi lungo il perimetro dell’attuale cimitero. È stato inoltre avviato il campo di inumazione che ha permesso di recuperare diversi loculi occupati dai primi anni ‘70».

Un intervento necessario considerato il numero di decessi che, nell’ultimo quinquennio, oscilla intorno a una media di 220 all’anno.

A proposito di cremazione il sindaco Mario Puddu ha aggiunto: «So che per cultura e abitudini consolidate la cremazione è considerata una pratica “forte”, ma ritengo sia la strada da intraprendere per motivi logistici ed economici».

