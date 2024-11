Quasi due milioni per il campo Santa Lucia 

Tre buone notizie per gli sportivi di Assemini. «Il campo Coghinas di via rio Sa Murta è stato completato in maniera definitiva - dichiara l’assessore allo Sport Francesco Murtas - con la stesura di un verbale firmato da vigili del fuoco, Ats e Comune. La Lega calcio dilettanti ha verificato il campo Santa Maria di via Risorgimento che sarà pronto entro fine anno: okay la capacità di assorbire l’acqua, il manto sintetico è stato steso e ora termineremo i lavori su tribune e vie di fuga. Per lo stadio comunale di via Cagliari, il Santa Lucia, Regione e Comune hanno messo a disposizione 1,8 milioni di euro».

La riqualificazione

Due dei tre impianti asseminesi che ospitano le squadre di calcio, il Santa Maria e il Santa Lucia sono ormai obsoleti. L’amministrazione comunale ci sta mettendo mano ormai da tanto tempo per riqualificarli e adattarli alle normative vigenti.

Come primo passo si è messo un punto fermo nel lungo iter che ha interessato l’ottenimento della conformità del Coghinas: «È stata accertata - dice soddisfatto Murtas - l’idoneità della struttura nel suo complesso a tutte le disposizione normative». I ritardi nell’emissione del documento erano dovuti alla mancanza di alcuni elementi essenziali in progetto: «Tra queste le vie di fuga per l’utilizzo delle tribune. tutto risolto grazie anche all’assessorato ai Servizi di manutenzione».

Tira un sospiro di sollievo Pier Paolo Casula dell’asd Gioventù Assemini: «Finalmente potremo giocare le partite a porte aperte con i tifosi sugli spalti».

Nuove risorse

Se da una parte le energie sono state riversate nel completare le opere già iniziate, dall’altra ci si è mossi per cercare fondi per avviare le nuove: «A settembre la Regione ha pubblicato un bando - prosegue Murtas - che riguardava finanziamenti e contributi per opere di riqualificazione di impianti sportivi».

In tempo da record il nuovo responsabile del settore del Comune Roberto Spina e l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni hanno stilato e inviato la richiesta: «Nonostante i tempi stretti - spiega Meloni - siamo riusciti a presentare un progetto di integrazione di quello già esistente, il quale prevedeva fondi non sufficienti a coprire l’intera opera». Con circa 1,8 milioni a disposizione, oltre che con spostamento del campo e la sostituzione dell’erba col sintetico, si interverrà su tribuna coperta, tribuna fronte strada e spogliatoi.

Soddisfatto Sandro Stara, presidente della gsd Asseminese e Assemini calcio: «Il Santa Lucia rappresenterà la ciliegina sulla torta». E con lui Vincenzo Girau, presidente dell’asd Aiace: «Ero a conoscenza del bando regionale e sono contento che Assemini abbia partecipato e ottenuto i finanziamenti».

