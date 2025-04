Quasi due milioni di euro per le strade 

Quasi due milioni di euro sono stati programmati per intervenire nelle strade dell’entroterra sardo del Sarcidano e della Barbagia di Seulo. La viabilità dunque al centro della politica della porzione di provincia della Città Metropolitana di Cagliari che sta avviando un piano di circa 10 milioni di euro per intervenire sulle situazioni più critiche.

Esterzili

Una di queste è la frana che ha interessato tre anni fa il ponte nella Sp 114 che collega il piccolo paese di Esterzili al bivio chiamato Perd’e menagianu sulla Ss 198. La violenta alluvione aveva causato la caduta di massi che hanno compromesso in parte il transito nella carreggiata, situazione rimasta tale fino d oggi con limitazioni e pericolosità per automobilisti e mezzi pubblici. «Finalmente – esclama il sindaco di Esterzili Renato Melis – dopo anni di segnalazioni e procedure di gara andate a vuoto sono stati affidati i lavori che dovranno ripristinare la viabilità, ora limitata a una corsia, proprio sul ponte sul Rio Nuluttu. Per il nostro paese si tratta di un intervento prioritario che abbatte i costi di usura dei veicoli e migliora in generale la percorrenza in entrata ed uscita dall’abitato». Previsto un investimento di circa 170mila euro per la messa in sicurezza attraverso reti parasassi, la sistemazione della segnaletica e quella, parziale, del fondo stradale, ma sono stati già pianificati altri 700 mila per un ulteriore lotto. «Confidiamo – aggiunge Melis – nella messa a disposizione delle altre risorse per garantire il rifacimento integrale del fondo bituminoso e per la realizzazione della nuova segnaletica».

Escolca

Altri 600mila euro invece andranno in agro di Escolca in prossimità di San Simone dove passa la Sp 36 che collega Villanovafranca con Mandas . I lavori, già consegnati, dovrebbere iniziare tra qualche settimana: prevedono l’eliminazione di una frana in prossimità del villaggio di San Simone e l’eliminazione dei dossi. Per questa stessa strada sono stati programmati altri 600mila euro che serviranno per sistemare l’asfalto e la segnaletica orizzontale e verticale e per mettere in sicurezza un altro tratto.

Orroli

La viabilità è un elemento fondamentale per i centri dell’interno soprattutto per non rimanere nell’isolamento e raggiungere così in sicurezza i centri più grossi e il capoluogo isolano. Per questo si lavorerà con un investimento di altri 850mila euro per la strada che collega Orroli con Siurgus Donigala e Suelli andando a tamponare un’emergenza relativa alla condizione degli asfalti e della segnaletica orizzontale e verticale.

«L’amministrazione provinciale – commenta Eugenio Lai, amministratore straordinario della porzione di territorio della Città Metropolitana – pone massima attenzione alla sicurezza delle strade e delle scuole dando vita a un piano importante che vedrà luce nei prossimi mesi. Sperando che le risorse a disposizione siano sempre maggiori e si dia di nuovo peso alle Province perché possano offrire dei servizi ai cittadini».

