Quasi diecimila visitatori al festival delle Pro Loco 

Quasi diecimila visitatori e migliaia di piatti serviti. È stato un altro grande successo il Festival delle Pro Loco, che anche quest’anno si è svolto tra i porticati di San Gemiliano a Sestu, nel weekend appena concluso, tra degustazioni, gli stand di artigiani e hobbisti, i balli dei gruppi folk is Mustayonis e la musica della banda Giuseppe Verdi.

«Come sempre abbiamo dato il massimo, ci godiamo questo bel risultato ma ora pensiamo a fare meglio la prossima volta», commenta un entusiasta Mario Ziulu, presidente della Pro Loco sestese. All’evento hanno partecipato 17 Pro Loco da tutta la Sardegna e non solo. «Qui è la nostra prima volta», racconta Pietro Bernardo, presidente di quella di Sassinoro; «siamo un piccolo Comune, e i nostri piatti hanno ricevuto tanti complimenti. Questo posto poi è stupendo, sembra quasi un fortino da un film western». Più che soddisfatta poi anche Giuseppina Vargiu, dalla Pro Loco di Arbus: «Un piccolo contesto con tantissime realtà che collaboravano felicemente. E l’accoglienza è stata da dieci e lode». A margine, qualche lamentela è arrivata sul divieto di far entrare cani, e qualcuno ha avuto anche difficoltà a trovare il posto. «Il divieto è stato messo per ragioni di sicurezza, e per quanto riguarda le difficoltà, ci impegniamo a migliorare, anche collaborando col Comune», dichiara Ziulu.

