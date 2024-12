Quasi dieci anni di attesa per l’impianto 

La prima volta che si è parlato di costruire un nuovo stadio è stato nel 2015, quando il Cagliari calcio ha proposto la prima idea per un impianto da 21mila posti, con area commerciale, servizi, parcheggi, etc. Costo: 70 milioni di euro. Sembra una vita fa, e d’altronde sono passati quasi dieci anni. Nel frattempo ha chiuso i battenti il vecchio Sant’Elia, il Consiglio comunale ha dichiarato (nel 2016) la pubblica utilità di quell’opera, è stata approvata (nel 2017) una variante urbanistica che lega il nuovo impianto alla riqualificazione di Sant’Elia. La società rossoblù apre a un concorso di idee e si inizia a disegnare il nuovo impianto. Successivamente, il Cagliari aggiorna lo studio di fattibilità sullo stadio per consentire a Cagliari di partecipare alla “gara” per Euro 2032 (oggi siamo in pole). Si va verso lo stadio attuale, da 30mila spettatori. Si modifica il progetto, il Consiglio comunale a marzo 2019 approva l’interesse pubblico per l’impianto più grande. A giugno del 2021 arriva il piano guida Sant’Elia con la variante urbanistica. Un anno fa Comune e Regione firmano l’accordo di programma da 50 milioni, appena modificato. Il progetto aspetta il Paur. Oggi si cambia il piano guida che, però, non inciderà sui tempi. Cagliari ha una scadenza: marzo 2027. Entro quella data si deve cominciare a costruire il nuovo stadio se non si vuole perdere il treno degli europei. ( ma. mad. )

