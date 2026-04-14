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Le tappe.
15 aprile 2026 alle 00:18

Quasi dieci anni di attesa, ora il rush finale 

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Il documento è stato scritto (da una società esterna al Comune) quasi dieci anni fa, nel 2017, dopo la dichiarazione di “criticità acustica” di alcune zone del centro storico, dove senza pianificazione si consentì l’utilizzo del suolo pubblico per attività ristorazione all’esterno dei locali, generando gravi problemi di carattere sanitario ai residenti esposti. Nel 2021 si procedette alla sua prima approvazione da parte dell’amministrazione comunale, che richiese contestualmente un aggiornamento dei rilevamenti fonometrici in quanto la situazione descritta nel piano si riteneva non più attuale: condotti nel 2022 e 2023, rivelarono che, in alcuni contesti, i valori di rumore erano addirittura peggiorati. Alla fine, dopo sette anni, a marzo del 2024, il piano di risanamento acustico, obbligatorio per legge, è stato finalmente approvato. Ma non adottato, perché è stato (giustamente) previsto che la sua messa a regime dovesse essere concordata tra tutti i “portatori di interesse” nell’ambito di un “Tavolo tecnico interassessoriale”, composto da Comune, Città metropolitana, Regione, Arpas, associazioni di categorie e residenti. A novembre dello scorso anno si è riunito per la prima volta, ma si preferì rimandare a una successiva riunione qualunque valutazione. Mercoledì prossimo, la seconda convocazione. E sarà quello un passaggio decisivo. ( ma. mad. )

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