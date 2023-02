Quartucciu, quarant’anni di autonomia 

In prima fila, insieme a Murru c’erano anche Tonino Meloni, Nazario Manca, Cenzo Vargiu, Luisa Serra, Giorgio Abis, Lucio Spiga, Franco Mascia, Augusto Ricci e Pietro Loi. «Con Cenzo Vargiu avevamo deciso di coinvolgere tutte le forze. L’allora segretario della Dc, Italo Pisu, era contrarissimo perché diceva che non c’erano soldi per gestirsi e amministratori per governare. Un signore anziano, invece, durante la raccolta firme, ci aveva detto in sardo: tonti per tonti meglio quartucciai che cagliaritani», aggiunge Murru. L’Acli e l’Unione sportiva Quartucciu avevano messo a disposizione le loro sedi per le riunioni e, quando la Commissione paritetica composta da Nazario Manca, Cenzo Vargiu, Gesuino Murru, coadiuvata da Tonino Meloni è riuscita a ottenere in tempi brevi i pareri del Comune di Cagliari, svolgendo anche un lavoro pressante sul Consiglio regionale, l’autonomia è arrivata.

La legge regionale che ha stabilito l’Autonomia è la numero 7 del 31 gennaio 1983 e appena quindici giorni dopo, il 15 febbraio è entrata in vigore. A giugno poi le elezioni del Consiglio comunale. Già sub sindaco nel 1973, quando Cagliari era amministrata dal Giuseppe Fanti, Gesuino Murru, classe 1940, è stato il primo sindaco e l’unico quartuccese a ricoprire entrambe le cariche. «Avevamo fatto una raccolta firme per arrivare al referendum del 1982: il 72 per cento dei quartuccesi era a favore dell’autonomia, il restante 28 per cento era contrario», ricorda Murru, «la gente ci chiedeva di andare avanti. Qualche anno prima c’era già stato un tentativo di conquistare l’indipendenza, fallito».

Come accadde vent’anni fa, anche oggi, i protagonisti che portarono all’autonomia della città, avrebbero voluto ritrovarsi nell’Aula consiliare di via Giofra per rammentare e raccontare gli anni che anticiparono lo strappo da Cagliari, le emozioni e le lotte per la riconquista della libertà. A ricordare i quarant’anni dell’Autonomia quartuccese sono rimasti solo quegli, allora giovani, idealisti che vinsero la battaglia, facendo da apripista a Monserrato ed Elmas.

Raccolta firme

Il gruppo

La festa

«Abbiamo festeggiato con pochi cittadini perché c’era ancora il commissario. Essere riusciti a coinvolgere tutti per raggiungere l’obiettivo, il modo in cui abbiamo operato, è stato l’orgoglio più grande». Cenzo Vargiu è stato consigliere comunale per le prime quattro consiliature fino al 2001. Dal 1988, per cinque anni, è stato anche vicesindaco, prima con competenza su urbanistica, traffico e dopo ai lavori pubblici e servizi tecnologici. «L’aspirazione alla ricostituzione del nostro Comune è maturata sin dal primo dopoguerra, ma mentre Selargius riusciva nel 1947, per Quartucciu si deve aspettare ancora sino alla fine degli anni ‘70, quando l’impegno serio di noi giovani diede vita a un Comitato formato da socialisti, democristiani, sardisti e qualche comunista che con un lavoro di sensibilizzazione della popolazione e studio dei problemi abbiamo preparato il terreno fino alla raccolta firme per il referendum», spiega Vargiu.

L’entusiasmo

Luisa Serra, invece, era l’unica donna del gruppo, aveva appena 19 anni e la voglia di riscatto la respirava già dentro casa. «La notte andavo con mio babbo e mio nonno ad appendere i manifesti in giro. Quello era forse era il momento maturo per staccarci, ci seguivano in tanti. Io mi sono fatta trascinare dal mio entusiasmo giovanile e sono felice mi abbiano coinvolta: è stata una conquista di tutti, senza colori politici. Era il momento giusto, ci seguivano e in tanti ci credevano. Averli vissuti è una cosa, averli ereditati è diverso: sono già passati 40 anni, ma Quartucciu è una città che deve ancora maturare».

