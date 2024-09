Quartucciu: «Il nostro territorio non si tocca» 

Il Consiglio comunale blinda e protegge il suo territorio: «Nessuna area a Quartucciu è idonea per parchi eolici e fotovoltaici», è la voce unanime di maggioranza e opposizione.

«Il dibattito in aula è stato proficuo e ordinato e il Consiglio comunale ha votato all’unanimità deliberando che da noi non ci sono aree idonee», spiega il presidente del Consiglio, Gino Melis, «questo in ragione del fatto che il nostro territorio è già gravato dalla realizzazione in corso del cosiddetto impianto di accumulo Bess che si estende su una superficie di 6 ettari e, anche se in misura marginale, dal passaggio dei cavi del Tyrrhenian Link».Inoltre, prosegue Melis, «il nostro territorio ricade nella fascia costiera del Ppr. Sono presenti aree a forte acclività, a rischio idrogeologico e a rischio frana, oltre ai vincoli della zona umida del Molentargius e dei vari rii presenti sia nel centro abitato che nei borghi. Senza dimenticare la nutrita presenza dei siti archeologici».

Per l’opposizione la tutela del territorio è prioritaria, ma «nutriamo, tuttavia, forti dubbi sull’effettiva utilità di dichiarare non idoneo l’intero territorio senza avere a corredo formulato una puntuale motivazione, così come richiesto dalla Regione», spiega Michela Vacca, «è vero che i tempi per fare un’analisi dettagliata del territorio erano stringenti, ma esiste il rischio che la Regione si veda costretta a perimetrare d’imperio le aree idonee».Intanto giovedì, il primo appuntamento del festival Teatro di Terra, organizzato da Il Crogiuolo ha dedicato il suo incontro al tema delle energie rinnovabili.

