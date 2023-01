Quartucciu ha un nuovo parco 

Il nuovo polmone verde, infatti, affacciandosi su via Mandas, accoglie chi arriva dalla statale 554 e nasce in quei terreni della famiglia Cannas - gli stessi del ex cinema Rossini-, che, nei primi anni novanta, hanno ceduto alla coop Cento per realizzare il quartiere.

Un grande peluche, una scultura di palloncini rosa, arancioni e verdi a richiamare i colori della primavera e poi tanti bambini intenti a giocare. Prima la benedizione di Don Enrico Murgia e poi il taglio dei nastri: il primo in via Baunei, il secondo in via Jerzu e il terzo in via Tortoli: ieri, Quartucciu ha dato vita a tre spazi verdi, mai nati nella lottizzazione i Giardini, che da anni aspettavano di diventare veri parchi.

La progettazione

«Abbiamo iniziato la progettazione durante la pandemia e per questo», ha detto l’architetto del parco, Lorenzo Grussu, «non siamo riusciti a coinvolgere la popolazione, ma durante i vari sopralluoghi abbiamo intervistato qualche residente e capito le loro esigenze. È così è nato il processo di rigenerazione urbana di quest’area periferica, l’ingresso della città è stato rivitalizzato, sfruttando questi spazi, fino a oggi, senza anima».

Una città più verde

«Quartucciu sta diventando sempre più green», afferma entusiasta Serena Dessì titolare dell’omonimo bar in via Tortolì, «Vedere i bambini giocare, ridere e mangiare un gelato qui mi rende davvero felice, perché dà l’idea di un luogo vivo, ma soprattutto è bello venire al lavoro e vedere il verde e non più uno sterrato abbandonato».

E se quello di via Mandas è lo spazio più visibile, i due parchetti di via Jerzu e via Baunei, un po’ più nascosti sono, in realtà, l’anima del quartiere.

«C’è una grande pietra in granito rosa, che riporta la Pintadera e il nome della residenza, incise dai residenti e in particolare da Vittorio Birzò», spiega Salvo Angioni, intento a documentare con lo smartphone la giornata.

Spazio per tutti

«Viviamo qui dal 2019, relativamente da poco, ma siamo contenti, queste aree verdi, per chi ha figli, sono un valore aggiunto», aggiungono Silvia Mulargia e Maurizio Mura. «Vivere in una zona riqualificata significa che se un domani dovessimo decidere di rivendere, sarebbe più facile: un quartiere con servizi attira sempre le persone». Il Comune ha, inoltre, in programma di realizzare anche un asilo dell’infanzia e l’Urban Park, dedicato allo sport.

Riqualificazione

«Abbiamo trovato un’area degradata, i parchi che oggi hanno il nome delle vie avranno una loro identità. Abbiamo idee sulle quali discuteremo, coinvolgendo anche la popolazione in questa scelta», ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, ringraziando lo staff per il lavoro svolto, ma anche la scuola di Karate e danza che ha coinvolto i bambini nell’animazione, la fioricoltura e il bar che, gratuitamente, si sono occupati dell’allestimento e del buffet. «Mancano ancora alcuni giochi e la fontana e poi il pozzo per l’irrigazione: siamo in attesa dell’autorizzazione da parte della Città Metropolitana».

