quartu vicino all’impresa 

Il Quartu sfiora l’impresa contro la prima della classe ma si deve accontentare di un altro pareggio, il quarto in questo inizio di campionato. Nella sesta giornata di Serie A2 i biancorossi sono stati raggiunti sul 3-3 dall’Orange Futsal Asti, la capolista del girone A che sinora aveva sempre vinto.

La partita

Il Quartu non si fa intimorire dall’avversario e lo dimostra fin dai primi minuti con le occasioni di Guti e compagni e le parate di Cara a neutralizzare le offensive piemontesi. Al 12’ è Cau a portare in vantaggio gli isolani sull’assist di Siddi. Al 15’ l’Orange Asti risponde con Ghouati per l’1-1 ma a fine primo tempo è la squadra allenata da Diana a chiudere in vantaggio 2-1 grazie al gol segnato da Serginho dopo un’azione personale.

Al 9’ della ripresa i quartesi allungano addirittura sul 3-1 con Atzeni, che recupera il pallone e batte il portiere ospite. L’Orange non molla e a cinque minuti dalla sirena il tecnico Patanè si gioca il tutto per tutto con il portiere di movimento. La capolista sfrutta nel migliore dei modi la situazione di power play e con Angelino su assist di Caracciolo prima accorcia al 18’ e poi, con lo stesso Angelino servito sempre da Caracciolo, pareggia a poco meno di due minuti dalla sirena finale.

Quarto pareggio

Per il Quartu si tratta del terzo pareggio consecutivo, il quarto nelle prime sei partite disputate in questo avvio di campionato. Il punto è frutto di un risultato dai due volti: da una parte c’è la consapevolezza di aver lottato e sfiorato il successo contro una squadra che fino allo scorso turno aveva sempre vinto, dall’altra invece il dispiacere per aver subito un’altra rimonta e aver visto sfumare sul più bello la prima vittoria in Serie A2 al PalaBeethoven. Il successo interno però è solo rimandato per i biancorossi, che continuano a macinare punti.

