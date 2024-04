Quartu, una ragazza in ospedale dopo l’aggressione del branco: aveva difeso un giovane dai bulli 

Aggredite all’esterno di un locale del Poetto di Quartu per aver difeso un ragazzo che era stato preso di mira da un gruppo di balordi per il suo modo di vestire. Vittime della furia del branco due giovani sorelle, una delle quali – 25enne - è finita in ospedale con alcune costole incrinate. Adesso la polizia sta cercando di fare luce sull’episodio anche grazie alle telecamere installate nella zona.

Il fattaccio

L’aggressione è andata in scena domenica notte. A quanto pare le pesanti prese in giro sono iniziate davanti a un locale del litorale, per poi proseguire a qualche decina di metri di distanza. Il giovane preso di mira sarebbe stato apostrofato con pesanti battute a carattere sessista sul suo look. Ad assistere alla scena le due sorelle che sono intervenute in difesa della vittima, invitando il gruppetto a smetterla.

Per tutta risposta, una delle due ragazze è stata colpita pare con alcuni pugni: caduta a terra, è stata soccorsa dalla sorella e da alcuni giovani prima di essere trasportata in ospedale dove è stata ricoverata in osservazione dopo le prime visite al Pronto soccorso. Immediato l’allarme lanciato al Commissariato di Quartu con l’invio sul lungomare di una pattuglia impegnata in città in un servizio di prevenzione.

La fuga

Quando la pattuglia è arrivata sul posto, in una piazza vicina ad un locale pubblico, gli aggressori erano già spariti. Non c’era neppure la ragazza ferita che era stata già accompagnata all’ospedale Brotzu insieme alla sorella. Appena dimessa, si recherà a Quartu in Commissariato per denunciare l'accaduto. Agli agenti non si è ancora presentato neanche il ragazzo preso di mira dal “branco” senza che lui dicesse neanche una parola. A prendere le sue difese sono state soltanto le due sorelle e nessun altro pare abbia avuto il coraggio di intervenire.

Le indagini

La Polizia ha comunque già avviato le indagini, coordinate dalla dirigente Silvia Casu e dal sostituto commissario Gianni Noto che ieri mattina si sono nuovamente recati al Poetto con alcune pattuglie. Nelle ultime ore sono state interrogate alcune persone con l’obiettivo di risalire subito a qualcuno degli aggressori. Gli inquirenti stanno portando avanti un lavoro investigativo mirato per dare un nome e un volto all’autore o agli autori non solo dell’aggressione alla ragazza finita in ospedale ma anche al giovane finito nel mirino delle loro prese in giro e minacce.

Gli inquirenti hanno già esaminato diverse telecamere piazzate nelle vicinanze dell’area dove è avvenuta l’aggressione. In merito nessuna conferma da parte degli inquirenti che stanno mantenendo un comprensibile riserbo in attesa di sentire le vittime dell’intera vicenda.

Malamovida

Di certo c’è che con l’estate ancora lontana sul litorale quartese la situazione sta già diventando a rischio: negli ultimi giorni ci sarebbero state infatti già diverse mini-risse subito sedate e sulle quali ancora gli agenti del Commissariato stanno cercando di vederci chiaro. Per questo i servizi di controllo saranno subito intensificati soprattutto nei fine settimane lungo tutto il Poetto dove anche le scorso anno le risse non sono mancate e in un caso una lite era purtroppo anche sfociata in un omicidio. Una situazione che non lascia tranquilli neppure i titolari dei locali.

RIPRODUZIONE RISERVATA