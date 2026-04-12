quartu, un passo verso la salvezza 

Il Quartu si aggiudica la gara d’andata dei playout con una prestazione solida e di grande personalità, superando il Futsal Villorba per 4-2 al PalaTeatro. Il successo meritato avvicina i rossobianchi all’obiettivo salvezza, anche se il discorso resta ancora aperto in vista del ritorno al PalaBeethoven, dove servirà completare l’opera per conquistare la permanenza in categoria.

Subito emozioni

L’avvio di gara è subito fulminante: dopo appena 18 secondi Guti recupera palla alto su Bordignon e batte Venier per lo 0-1 che indirizza immediatamente il match. Il Quartu continua a spingere con intensità, costruendo altre occasioni con lo stesso Guti, più volte pericoloso ma fermato dal portiere veneto, e con Tidu vicino al raddoppio. Cara risponde presente sulle iniziative del Villorba, ma all’8’17” i padroni di casa trovano il pari con Belfassi, bravo a sfruttare una situazione confusa in area. La reazione degli isolani è immediata e si concretizza con il nuovo vantaggio firmato Cau, che finalizza una manovra avviata da Serginho per l’1-2 con cui si chiude il primo tempo.

La ripresa

Nella ripresa il Villorba alza i ritmi alla ricerca del pareggio, ma il Quartu resta compatto e gestisce con ordine le offensive avversarie. Dopo pochi minuti arriva il 3-1 ancora con Cau, su assist di Serginho, episodio che cambia definitivamente l’inerzia della partita. I rossobianchi crescono in fiducia e controllo, mentre Cara si dimostra decisivo con interventi importanti e con un lancio preciso che innesca Guti per il gol del 4-1. Nel finale il Villorba prova il tutto per tutto con il power-play e accorcia con Marton, ma la squadra isolana mantiene lucidità e gestione fino alla sirena, portando a casa una vittoria fondamentale.Ora la testa è al ritorno: servirà un’altra prova di attenzione e sacrificio per chiudere definitivamente il discorso salvezza.

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