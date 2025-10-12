quartu, un buon esordio 

È ripartita con due vittorie, due pareggi e una sconfitta la stagione delle squadre sarde nei campionati nazionali di futsal. Il Quartu inizia con un 5-5 casalingo l’avventura in A2. Trovano il successo le due neopromosse in Serie B, il Città di Cagliari e il Villaspeciosa; il Monastir conquista un punto in trasferta; la San Sebastiano Ussana perde in Piemonte.

Pari allo scadere

Per il Quartu è un pareggio che sa quasi di vittoria quello conquistato all’esordio in Serie A2 in casa contro il Real Sesto. Nella prima al PalaBeethoven la formazione allenata da Diana ha trovato il 5-5 a soli 26’’ dalla sirena. Il match è stato tirato, con i biancorossi che hanno sempre dovuto inseguire.

Il primo tempo si chiude sul 2-2 grazie alla doppietta messa a segno da Andrea Cau, che risponde ai due vantaggi lombardi prima con un tiro da fuori poi su uno schema da calcio di punizione a soli tre secondi dall’intervallo. Nella ripresa il Real Sesto torna avanti e allunga sul 4-2 costringendo il Quartu a giocarsi la carta del portiere di movimento. La mossa paga, con Siddi e Cau che rimettono a posto il risultato sul 4-4. Sono però ancora gli ospiti a trovare il vantaggio. La squadra di Diana tuttavia non molla e quasi allo scadere, con appena ventisei secondi rimasti sul cronometro, trovano il pareggio con Murroni, sempre su una situazione creata con il portiere di movimento.

Vittorie

In B sorridono le due neopromosse del girone E. Al PalaConi il Città di Cagliari trova i primi tre punti del campionato segnando altrettanti gol. Dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0 i rossoblù allenati da Cocco si sbloccano nella ripresa con Demurtas. La doppietta di Ruzzu chiude i conti per il definitivo 3-0. Debutto vincente anche per il Villaspeciosa contro la Futsal Academy Civitavecchia, formazione affrontata dai biancorossi anche nella passata stagione durante i playoff nazionali. A Santa Marinella la squadra di Arba ribalta l’1-0 iniziale con i gol di Garrido, Atzeni e Lai per il 3-1 finale.

Trasferte

Hanno giocato fuori casa anche le sarde del girone A impegnate nel weekend. Il Monastir ha pareggiato 2-2 sul campo dell’Argonese con i gol di Bringas in avvio per il momentaneo 1-0 e quello di Meloni su tiro libero a 5’ dalla fine per recuperare lo svantaggio. I biancoblù potrebbero anche vincere ma Rosas centra la traversa mentre Meloni fallisce il secondo libero.

Nulla da fare invece per la San Sebastiano Ussana, battuta 6-2 in trasferta dall’Itar nonostante le reti di Monetto e Atzeni. Non ha giocato l’Elmas, che osservava il turno di riposo e inizierà il campionato sabato proprio contro la San Sebastiano Ussana.

