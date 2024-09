Quartu, tributo di fede per Sant’Elena 

Quartu omaggia la sua patrona Sant’Elena. E lo fa con una processione straordinaria, con migliaia di persone che hanno seguito il simulacro dell’imperatrice madre di Costantino su un cocchio trainato da un giogo di buoi. L’emozione di tanti, in prima fila il parroco Alfredo Fadda, il presidente del Comitato stabile Antonio Longoni, il sindaco Graziano Milia, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni. Questa sera in piazza Sant’Elena attesi in tanti per il concerto di Raf. La foto è di Stefano Anedda.

