quartu, trasferta amara 

La prima trasferta in A2 è amara per il Quartu. Sul campo del VDL Fiano Plus i biancorossi perdono 6-5 e incassano la prima sconfitta della stagione. In Serie B, invece, sorridono Monastir, Elmas e Villaspeciosa.

Il ko

Il Quartu torna a bocca asciutta da Brandizzo al termine di una gara ricca di gol e continui botta e risposta. La squadra allenata da Diana aveva iniziato nel migliore dei modi, sbloccando il risultato dopo appena 15 secondi con Serginho. Al 5’ pareggia il VDL Fiano Plus con Jacopo Jardine, mentre al 12’ è Siddi a riportare avanti i quartesi. Passa un minuto e Barbosa sigla il 2-2 con cui le squadre vanno negli spogliatoi alla fine del primo tempo.

Nella ripresa il Quartu riparte forte e dopo neanche 3’ torna avanti con Murroni. Barbosa pareggia al 5’ mentre pochi secondi dopo è Airaudi a siglare il primo vantaggio del VDL Fiano Plus. Lo stesso Airaudi allunga sul 5-3 al 7’ costringendo Diana a schierare il portiere di movimento.

Murroni accorcia in una situazione di gioco normale al 10’, mentre è al 15’ che la superiorità numerica nella metà campo avversaria paga con Siddi che segna il gol del pari. A 3’ dalla fine arriva la beffa con Nicolò Jardine che firma la rete del definitivo 6-5. Nel finale il Quartu non riesce a rispondere nuovamente ed è costretto alla sconfitta.

Il derby

In Serie B è andato in scena il primo derby sardo della stagione. A conquistare i tre punti è stato l’Elmas, capace di imporsi per 4-3 sul campo della San Sebastiano Ussana. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio per primi con Idda. I padroni di casa pareggiano con Monetto ma all’intervallo si va sul 2-1 per l’Elmas grazie ad Arrais. Nella ripresa è ancora Idda ad allungare per i gialloneri, mentre Cianchi chiude i giochi sul 4-1. Nel finale l’Ussana prova a tornare in gara con Saddi e Loddo ma non basta a evitare il ko.

Goleada

Sempre nel girone A prima e larga vittoria per il Monastir, che in casa batte 8-0 il Levante Pregio. Bringas sblocca subito il match e raddoppia al 10’, poi serve gli assist per Santoni e Rosas. Chiudono i conti la doppietta di Marras, ancora Bringas e Sau.

Girone E

Sorride anche il Villaspeciosa, che conquista la seconda vittoria in altrettante gare con il 5-4 sul Real Ciampino firmato da Lai, Garrido, Atzeni e Muscas (chiude un autogol). Cade invece a Genzano il Città di Cagliari, sconfitto 4-2 dal Real Castel Fontana. La squadra di Cocco passa in vantaggio con Valdes e trova poi il momentaneo 2-2 con Ruggiu, ma alla fine si deve arrendere sotto i colpi laziali.

RIPRODUZIONE RISERVATA