Quartu, tragedia sulla litoranea Perde la vita un “Sassarino” 

Nuova tragedia sulla litoranea. Un maresciallo dell’Esercito ha perso la vita ieri pomeriggio in via Leonardo Da Vinci, a Quartu, dopo essere finito con la sua moto contro un’auto che viaggiava nella direzione opposta. Un urto violentissimo che non ha lasciato speranze a Maximiliano Vinchesi, 49 anni, cagliaritano residente a Quartu in via dell’Ulivo. Quando sono arrivati i soccorsi per il militare non c’era più nulla da fare.

L’ennesima tragedia

Il sottufficiale della Brigata Sassari viaggiava a bordo di una moto diretto verso Capitana, quando - per ragioni che sono ancora da chiarire - è finito contro una Citroen che viaggiava in senso inverso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimare il motociclista, ma le lesioni erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare. A tarda sera, la salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero quartese a disposizione della famiglia. Illeso, ma sotto choc, il conducente dell'auto che ha chiesto subito aiuto ed è rimasto a provare a prestare i primi soccorsi. Comprensibile la sua disperazione. Nel frattempo, a causa dell’incidente, il traffico è andato in tilt e si sono subito create lunghe code nella litoranea.

Il cordoglio

La notizia è rimbalzata immediatamente in città e nel rione dove abitava il sottufficiale dell'esercito. «Appresa la triste notizia del tragico incidente stradale in cui ha perso la vita il maresciallo ordinario dell'Esercito, Maximiliano Vinchesi», riferisce il tenente colonnello Marco Mele, ufficiale addetto alla Pubblica Informazione del Comando della "Sassari", «sentimenti di commossa vicinanza e cordoglio sono stati espressi ai familiari del militare dal comandante della Brigata “Sassari”, generale Stefano Messina, e dal comandante del 151° reggimento fanteria, colonnello Alessio Argese, dove il militare prestava servizio». L' Esercito ha immediatamente attivato le procedure per fornire tutto il supporto e il sostegno necessario ai congiunti del militare.

La dinamica da chiarire

Ancora da chiarire la dinamica. Ieri, Maximiliano Vinchesi era alla guida della sua Yamaha e viaggiava, come è risultato dai primi accertamenti, da Quartu verso Villasimius. Ha percorso gran parte della via Da Vinci: all’altezza di un noto locale pubblico c’è stato il terribile impatto. Oggi la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi e dirige le operazioni, tonerà sul posto per ulteriori accertamenti. Si parla di una probabile invasione di corsia. Dal comando dei Vigili urbani non arriva indiscrezioni. Fatto è che moto e auto si sono scontrate frontalmente col militare finito al centro della carreggiata e con la Yamaha sotto la parte anteriore della Citroen.

L’indagine

Un’inchiesta per omicidio stradale è stata aperta dalla pm Nicoletta Mari a cui oggi verrà consegnata una prima informativa da parte degli agenti della Polizia Locale. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Cagliari che, nella serata di ieri, hanno rimosso i due mezzi coinvolti consentendo, una volta conclusi gli accertamenti e dopo la rimozione della salma, la ripresa del traffico nelle due direzioni di marcia. Per tutto il pomeriggio tantissimi automobilisti sono riusciti a imboccare qualche strada laterale anche di campagna evitando il tappo ed i gravi disagi che si erano creati.

