Quartu: «Siamo vivi per miracolo» 

«Abbiamo visto la morte in faccia, la casa era invasa dal fumo e non potevamo scappare». È ancora sotto choc Ilenia Pau, la giovane madre rimasta intossicata insieme al figlioletto di due anni nell’incendio scoppiato nella notte tra martedì e mercoledì in un palazzo di via Manin a Quartu. A salvarli ci hanno pensato i vigili del fuoco, arrivati giusto in tempo per tirarli giù dal balcone del primo piano con l’autoscala. Ora Ilenia cerca casa in affitto per lei e i suoi bambini: «Lì è tutto distrutto e non voglio più tornarci, è stato troppo brutto».

