Quartu, scoppia la passione per il Risiko 

Vuoi evadere per qualche ora dai problemi di tutti i giorni, fare nuove amicizie e perché no, trovare anche l’amore? Allora non c’è niente di meglio che ritrovarsi tutti insieme per giocare a Risiko.

Iniziative

Il gioco da tavola, che è una mappa mondiale suddivisa in territori occupati da armate militari, sta spopolando a Quartu dove il Risiko Club, che conta una ventina di seguaci fissi a cui ogni giorno se ne aggiungono degli altri, è l’unico ad avere una sede comunale dove ci si riunisce ogni settimana e che lo scorso anno ha inanellato anche un piccolo record: quello di aver organizzato venti tornei e quattro campionati lunghi. Un torneo è in programma anche oggi, nella sede in piazza IV Novembre 26: si parte alle 14,30 con la scuola di Risiko e l’estrazione dei tavoli e si prosegue alle 15 con la prima gara e alle 17 con la seconda cui seguiranno le premiazioni.

Coordinamento

Il coordinatore del club è Vincenzo Di Dino 61 anni. «Io gioco da quarant’anni», racconta Di Dino. «Il mio primo torneo l’ho disputato nel 1982 e da allora ne sono seguiti tanti altri. Giocano persone di tutte le età: quest’anno abbiamo avuto anche bambini di otto anni e anziani oltre i settanta e poi tanti Under 18. Perché le regole sono abbastanza semplici e possono imparare tutti». La nostra forza aggiunge, «è divulgare il Risiko. Noi siamo andati a Sassari, a Pula, in tante zone e in un anno abbiamo fatto avvicinare al gioco 101 persone tra cui 77 che non avevano mai giocato. E questa per noi è una grossa soddisfazione. E ci teniamo a ringraziare il Comune di Quartu che ci ha permesso di avere una sede fissa, unica in Italia». Nel direttivo del club quartese c’è anche Antonio Cuccu, 60 anni, coordinatore di una catena di supermercati: «Io gioco a Risiko fin da ragazzino», racconta. «Ero affascinato da questo tabellone e mi piaceva fare nottata con parenti e amici». Poi, da lì, «piano piano mi sono appassionato e ricordo che ho partecipato al primo torneo quando avevo vent’anni. Non ho mai smesso». Si gioca, «perché si fa gruppo, si fa squadra, ci si diverte, si evade dalla solitudine. Ho conosciuto tante persone nuove, come un giocatore che sarà con noi oggi al torneo e porterà anche suo figlio di vent’anni». Il club quartese ha anche avviato una scuola di risiko, rivolta dai bambini agli ottantenni, per insegnare tutte le regole. Si può imparare anche poco prima della gara. Quello che non manca mai «è il divertimento. Si sta tutti assieme, si ride e oltre a tante amicizie, al tavolo sono nate anche storie d’amore».

Donne protagoniste

Il Risiko non è certo roba soltanto da uomini. Al tavolo ci sono anche tante donne come Rossana Lecca anche lei sessantenne che lavora come tecnico di radiologia all’ospedale oncologico. «Di cose brutte e di dolore ogni giorno ne vedo tante», dice. «Il Risiko è la mia valvola di sfogo, mi serve per liberare la mente e stare bene». Anche lei ha iniziato a giocare fin da giovanissima: «Avevo 17 anni e facevamo i tornei con miei nipoti. Poi qualche anno dopo sono dovuta andare a lavorare fuori e il Risiko l’ho dovuto dimenticare». Sennonché le passioni non si possono lasciare per sempre e così, «tornata in Sardegna ho ripreso subito a giocare. Ho ripreso nel 2018 e con me anche mio nipote e non ci siamo più fermati. Ho conosciuto tantissime persone, ci divertiamo. Come dico spesso, noi giochiamo alla guerra senza uccidere nessuno». Tra le “nuove” possibili leve c’è Agostino Valdes 80 anni: «Se davvero devo essere sincero non ho mai giocato a Risiko ma mi incuriosisce molto».

