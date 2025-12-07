VaiOnline
Serie A2.
08 dicembre 2025 alle 00:45

Quartu, sconfitta che fa male 

Non bastano i gol di Guti e Siddi: l’Alto Vicentino si impone per 5-2 

Non basta il coraggio, né la voglia di reagire: il Quartu esce dal PalaLanzi con una sconfitta pesante e più severa di quanto visto in campo. L’Alto Vicentino vince 5-2, ma i rossobianchi del tecnico Diana possono recriminare per le molte occasioni costruite e non trasformate, soprattutto nei momenti chiave del match.

La partita

La gara si accende subito. Dopo appena tre minuti Caique trova il varco giusto con una giocata personale dalla destra che sorprende la difesa sarda. Il Quartu non trema e risponde immediatamente con Guti, che impegna Fabris dalla distanza. L’estremo difensore veneto si ripete poco dopo su Tidu, confermandosi determinante. All’11’ arriva però il raddoppio dei padroni di casa: Filippin colpisce rasoterra, preciso all’angolino, e indirizza la sfida. Il Quartu prova a rientrare con continuità, guidato dalle iniziative di Guti e Tidu, ma la porta vicentina resta inviolata fino al riposo.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’inerzia sembra cambiare: al 4’ Tidu fallisce una chance enorme e un minuto dopo Guti accorcia le distanze con una zampata di destro che riapre tutto. Ma l’entusiasmo dura poco: l’Alto Vicentino riparte in contropiede e Murilo finalizza per il 3-1. I sardi reagiscono ancora, costruendo con insistenza; Fabris però continua a negare il gol, mentre Cossu dall’altra parte tiene viva la squadra con due interventi decisivi.

A un quarto d’ora dal termine Diana si gioca la carta del power-play, scelta che paga subito grazie al 3-2 siglato da Siddi. Il Quartu ci crede, ma l’assalto finale lascia inevitabilmente spazi: El Mannouni punisce in transizione e, nel finale, Portinari firma il definitivo 5-2 con un pallonetto dalla distanza. La sconfitta fa male, soprattutto per la mole di gioco espressa. I rossobianchi tornano in Sardegna a mani vuote, ma con la consapevolezza di poter ripartire già dalla sfida di sabato contro l’Avis Isola.

