Quartu sbanca Bologna, la “B” si avvicina 

Parte nel migliore dei modi il cammino del Quartu femminile negli spareggi promozione per la Serie B. Nella gara d’andata del primo turno playoff, disputata sul campo del Bologna FC 1909, le rossoblù conquistano una vittoria pesantissima imponendosi 4-1 e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Prestazione convincente per la formazione quartese, capace di affrontare la sfida con personalità e qualità di gioco. Protagonista assoluta Saraniti, autrice di una tripletta che ha indirizzato il match, mentre la quarta rete porta la firma di Manca. Un successo importante che permette al Quartu di guardare con fiducia alla gara di ritorno, in programma la prossima settimana al PalaBeethoven.

Alla vigilia della sfida, il presidente Fabrizio Righetto aveva parlato della crescita della squadra, maturata anche dopo la semifinale di Coppa Italia giocata circa un mese fa sempre contro il Bologna: «Dopo quella partita la squadra ha preso consapevolezza dei propri mezzi. Abbiamo incontrato una squadra già pronta per la Serie B e abbiamo saputo tenerle testa imponendo il nostro gioco».

Il club mantiene alta la concentrazione in vista del ritorno. «Ci aspettiamo due sfide di livello da gestire con la giusta concentrazione e motivazione», ha aggiunto Righetto. «L’obiettivo è conquistare la Serie B sul campo». Parole che confermano le ambizioni della società.

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