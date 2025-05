Quartu rende omaggio all’arte di Primo Pantoli  

Questa sera alle 18.30 nuovo appuntamento con il progetto V-Art Quartu Exposition allo spazio espositivo The Social Gallery di Quartu Sant’Elena che in via Eligio Porcu ospiterà la mostra/omaggio dedicata al maestro Primo Pantoli a cura di Roberta Vanali con la direzione artistica di Giovanni Coda.

Per ripercorrere gli aspetti più salienti del percorso di Primo Pantoli, alle dodici opere ad olio ad sono stati accostate quattro chine e cinque acquerelli realizzati tra il 1959 e i primi anni Sessanta, che rimandano a Chagall e al Picasso monumentale dei primi anni Venti, talvolta caratterizzati da frasi o brevi poesie che nel tempo hanno dato un apporto fondamentale alla ricerca di questo maestro di straordinario eclettismo. Nato a Cesena nel 1932, nel 1950 si trasferisce a Firenze, dove alterna la pittura agli studi letterari. Nel 1957 si stabilisce in Sardegna, dove insegnerà discipline artistiche al Liceo Artistico di Cagliari fino al 1990. Un lasso di tempo in cui sarà protagonista della scena artistica sino alla sua scomparsa nel 2017.

