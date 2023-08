Quartu, polemica sugli idranti 

Dopo l’incubo incendi esplode la polemica sugli idranti posizionati in via Fiume, lungo il canneto che costeggia il fronte quartese del Molentargius, in parte non funzionanti. Uno su quattro dice chi ha assistito alle operazioni spegnimento del rogo, che è stato appurato essere doloso.

Un caso che potrebbe finire in Parlamento, con un’interrogazione annunciata dal deputato della Lega Dario Giagoni. «La mancata disponibilità delle bocchette d’acqua, risultate malfunzionanti, avrebbe potuto limitare l’aggressività del fuoco e i conseguenti danni», scrive l’esponente del Carroccio in una nota. «Per questo ho deciso di depositare in Parlamento un’interrogazione per far chiarezza sull’accaduto ed in particolare sul parziale funzionamento dei sistemi di sicurezza antincendio, predisposti dal Comune di Quartu proprio al fine di scongiurare rischi per l’incolumità della popolazione. In questo frangente si sono evitate conseguenze peggiori grazie all’abnegazione e caparbietà degli uomini a terra delle squadre antincendio, ma», conclude Giagoni, «si poteva e si doveva fare di più da parte di chi amministra e guida la terza città della Sardegna». Un disguido legato, pare, ai lavori iniziati e mai completati da parte della ditta che anni fa avrebbe dovuto realizzare strada e marciapiedi - oltre alla pista ciclabile - in via Fiume. Un cantiere a metà, seguito dal fallimento dell’associazione di imprese che si sarebbe dovuta occupare anche di mettere in funzione le bocchette d’acqua. «Ci fa piacere che l’onorevole Giagoni si occupi di noi, ma la responsabilità non è del Comune», replica il vicesindaco di Quartu Tore Sanna. «Stiamo lavorando per superare questa fase di stallo relativa al fallimento della società. Ma, a prescindere da questa procedura fallimentare che richiederà tempi lunghi, abbiamo già deciso di ricorrere a tutte le semplificazioni che la norma ci consente per rendere la rete degli idranti che fiancheggia il parco funzionante e pronta ad essere utilizzata in casi di emergenza. Affinché il disagio verificato domenica scorsa - non per colpa nostra - non ricapiti più», dice. «Ricordo che abbiamo dotato le due società di Protezione civile impegnate nella lotta agli incendi», aggiunge riferendosi alla Paff e al Nos, «di taniche di schiuma acquistate con il contributo erogato dal Comune, e utilizzate per lo spegnimento degli incendi».

RIPRODUZIONE RISERVATA