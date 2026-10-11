Quartu, poker alla prima in casa 

Il Quartu si conferma e conquista una preziosa vittoria per 4-1 contro il Videoton Crema nella seconda giornata di Serie A2 maschile. La formazione guidata dal coach Diego Podda prosegue così il proprio momento positivo, trovando davanti al pubblico di casa tre punti al termine di una gara in cui, dopo un primo tempo equilibrato e condizionato dall’espulsione di Cara, i padroni di casa hanno cambiato marcia nella ripresa.

L’avvio è vivace, con Guti che al secondo minuto prova subito a sbloccare il risultato, ma il portiere ospite gli nega la gioia del gol. Poco dopo è Cara a rispondere presente, opponendosi al tentativo dell’attaccante del Videoton. Al terzo minuto, però, il Quartu passa in vantaggio: Cianchi lascia partire una conclusione precisa che si infila sotto l’incrocio, facendo esplodere il pubblico di casa.

Il cartellino

La partita cambia al 13’, quando Cara viene espulso per aver toccato il pallone con le mani fuori dall’area di rigore in uscita bassa. Il Quartu è costretto a difendersi in inferiorità numerica e il Videoton ne approfitta, trovando il pareggio con Rotani. Una volta ristabilita la parità numerica, i padroni di casa provano a riportarsi avanti, ma senza trovare la rete. Si va al riposo sull’1-1.

Nella ripresa, il Quartu rientra in campo con un altro passo. Guti cerca ancora la via del gol, senza fortuna, ma al terzo minuto arriva il nuovo vantaggio firmato Didac, bravo a girarsi e a battere il portiere con una conclusione che non lascia scampo. Passano pochi secondi e lo stesso Didac recupera il pallone dopo la ripresa del gioco, firmando la doppietta personale e portando i suoi sul 3-1.

In scioltezza

Il Videoton prova a reagire, ma la difesa quartese chiude gli spazi e concede poche opportunità. Gli ospiti tentano anche la carta del power play, senza riuscire a riaprire la partita. Al 18’ arriva il definitivo 4-1: Guti calcia direttamente dalla propria area e trova la rete, approfittando della porta avversaria lasciata sguarnita.

Finisce 4-1 per il Quartu, che archivia una prova di carattere e dà continuità ai risultati positivi. Il prossimo impegno è in programma sabato, in trasferta sul campo dell’Energy Saving Futsal.

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