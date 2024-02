Quartu, per ora solo la rete “50” 

Nessuna zona 30 in tutta Quartu, almeno per ora. Un caso a sé tra le grandi città. «Ma stiamo valutando la possibilità di istituirle in determinate aree strategiche del territorio», annuncia l’assessora alla Viabilità Barbara Manca riferendosi a una serie di strade dove si corre di più e ci sono le condizioni per imporre il limite di velocità.

Un ragionamento che si sta facendo da tempo in Comune - al di là delle polemiche a livello nazionale con il ministro Matteo Salvini contrario alle Zone 30 d’Italia - e più volte espresso in occasione degli incontri sul nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile al quale il settore Viabilità e traffico sta lavorando da tempo. «A Quartu attualmente non ci sono zone con limite di velocità a 30 chilometri orari», spiega Manca, «ma esistono alcune condizioni similari: tale limite interessa infatti diverse singole strade in cui sono presenti attraversamenti pedonali rialzati, nelle quali tuttavia decade all’intersezione successiva. L’obiettivo dell’amministrazione comunale ovviamente è creare le condizioni per una città più vivibile e sicura, a misura di famiglie, bambini e anziani», precisa l’assessora di Quartu, «ecco perché si sta valutando anche la possibilità di istituire delle Zone 30 in determinate aree strategiche del territorio. Ovviamente, affinché questa misura sia efficace, è necessario che tutto il sistema della mobilità sia pensato in maniera organica e che siano previsti anche gli interventi necessari affinché ci siano le condizioni perché quel limite venga rispettato».

Prime Zone 30 al vaglio del Comune quindi, insieme ad altre novità che puntano a trasformare Quartu in una città più a misura di pedone. A partire dall’istituzione di zone pedonali: sulla carta un’area senza auto esiste, in piazza Santa Maria, anche se molti veicoli e motorini ci passano ugualmente. Lo stesso discorso vale per le tre zone a traffico limitato durante la notte - una in via San Marino e le altre due lungo via Austria - che però di fatto non vengono rispettate. Cattive abitudini ormai radicate da anni, che si spera di ribaltare con il nuovo Pums: nel documento destinato a ridisegnare il sistema della mobilità in tutta Quartu, è compreso anche il potenziamento del trasporto pubblico - con il passaggio della metropolitana in fase di studio - e la realizzazione di eventuali parcheggi di scambio per cercare di ridurre al minimo il traffico dentro la città.

