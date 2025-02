Quartu, nuovi espropri per il Tyrrhenian link «Ma la battaglia continua»  

Non si placa la protesta contro il Tyrrhenian link, il cavidotto che collegherà la Sardegna con la Sicilia e che prevede l’approdo a Terra Mala, in territorio di Quartu, e due stazioni di accumulo e conversione nelle campagne di Selargius. A innalzare di nuovo la tensione è il lungo elenco di nomi che compare nella comunicazione di Terna sull’approvazione del progetto definitivo dell’opera miliardaria messo in piedi dal colosso dell’energia.

Nuovi espropri in arrivo

Decine e decine di cittadini quartesi hanno così ricevuto l’avviso pubblico di imposizione di altri vincoli di esproprio e/o di asservimento coattivo (servitù di elettrodo/passaggio) e avranno adesso trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.Quanto basta per far scattare di nuovo la protesta del Comitato Quartu No Tyrrhenian Link, che per la verità non si è mai fermata e che ha risposto alla pubblicazione con un duro comunicato.

Il Comitato

«Questi giorni è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Quartu l’avviso di imposizione di altri vincoli di esproprio e/o di asservimento coattivo (servitù di elettrodo/passaggio) che coinvolgeranno altre decine e decine di cittadini quartesi, compreso aziende agricole» si legge, «soggetti e imprese che vedranno i propri terreni limitati dal passaggio del cavo del Tyrrhenian link che, ricordiamo, essere un cavo ad altissima tensione che trasporterà 500 Mwh di corrente continua».

Le ragioni

Gli attivisti ribadiscono poi le ragioni del loro no al progetto. «Sull’impatto ambientale ma soprattutto sulla salute dell’uomo nulla è stato fatto e noi tutti oggi ci troviamo a dover subire questa servitù senza sapere quali saranno le conseguenze per i cittadini – scrivono -. Il sindaco disse che era un cavetto che sarebbe passato sulla via pubblica, una cosa non vera alla luce della consulenza disposta dall’amministrazione di Selargius secondo cui il cavo Tyrrhenian link sembrerebbe causare gravi conseguenze non solo alla vegetazione ma anche alla salute umana. Nessuno studio sull’impatto alla salute è stato fatto, doveroso dinanzi alla portata dell’opera in costruzione, così come peraltro richiesto da svariate sentenze dei Tribunali amministrativi». Per questo motivo «perseguiremo nell’informare la popolazione, sostituendoci ad un sindaco che tace ormai da troppi mesi sul tema, nascondendosi e rifiutando il confronto». Poi l’appello ai proprietari dei terreni che «possono contattare il comitato da cui potranno avere tutte le carte del progetto».

L’avviso pubblico

Nell’avviso pubblico Terna precisa che «l’opera è finalizzata a consentire la connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN), avanzata dalla società di distribuzione e-Distribuzione spa, della futura Cabina Primaria (CP) di e-Distribuzione nella località di Terramala» e che «con il medesimo decreto è stato imposto il vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento coattivo sui beni interessati dall’opera in oggetto, siti nel Comune di Quartu».

Con lo stesso decreto, si sottolinea, «il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha delegato (con facoltà di subdelega) la società Terna ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dalla legge e ad emettere tutti i necessari atti e provvedimenti previsti inclusi i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto». Chiaro il messaggio: il mega progetto va avanti senza ripensamenti.

