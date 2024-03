A maggio, per la prima volta nella storia, le reliquie di Sant’Elena arriveranno a Quartu, città di cui è patrona. «È un fatto straordinario che onorerà non solo la nostra parrocchia ma tutta la Sardegna», dice emozionato il parroco della basilica, don Alfredo Fadda. Dal 1211 le ossa della santa sono conservate a Venezia e da lì, in 800 anni, sono uscite solo una volta, nel 2017, per andare ad Atene. A Quartu sarà dunque il secondo viaggio.

