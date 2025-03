Quartu laurea i campioni sardi 

Sono Tommaso Passetti (Cus Cagliari) e Matilde Chelo (Acc. d’Armi Athos) i nuovi campioni sardi Cadetti di spada. Hanno conquistato i titoli nel corso dei campionati disputati nel ricchissimo weekend di scherma a Quartu. Sul podio maschile, Marco Martinelli (CS Sassarese), e i terzi Diego Ruggeri (Cus Cagliari) e Paul Petitcollin (Athos); tra le Cadette, seconda Eleonora Cocco (CS Cagliari), poi Martina Astero e Giulia Aurora Mantega (Athos).

Assegnati anche i titoli per le categorie più giovanili (da Maschietti/Bambine a Ragazzi/Allievi): nel fioretto, tre successi del Cus Cagliari, due del Circolo Schermistico Sassarese; nella spada, due titoli ciascuna per le stesse società e per l’Accademia d’Armi Athos.

Disputata anche la 2ª Prova Regionale Master di spada. Ecco i vincitori.

Categoria 0 : Fabio Poddighe (CS Sassarese) e Isabella Fuccaro (Athos). Categoria 1 : Fabio Attoli (Athos) e Olesya Romanko (CS Sassarese). Categoria 2 : Vinicio Mocci (Cus Cagliari) e Chiara Cortese (id.) Categoria 3 : Fabio Farci (Cus Cagliari) e Stefania Cabras (id.) Categoria 4 : Carlo Congiu (Cus Cagliari) e Maria Rita Lucia Barria (CS Sassarese).

